En redes circula un video que captó el terrorífico momento que vivieron los pasajeros de un vuelo nacional de AirAsia Tailandia tras encontrar una serpiente abordo.

A través de Tiktok (@wannabnailssalon) compartió un clip que captó el pánico que les provocó una serpiente que se encontraba abordo de un avión en Tailandia.

Según medios locales y testigos señalaron que la serpiente fue encontrada en la zona de portaequipaje de la cabina de un avión de la aerolínea AirAsia, que cubría un vuelo nacional a Tailandia.

Por lo cual en el video de 1:12 min se puede observar como dicho reptil se movía por los compartimentos superiores del avión del vuelo FD3025, que había salido del aeropuerto internacional Don Mueang en Bangkok, el pasado 13 de enero con destino a la provincia de Phuket.

Su hallazgo, como era de esperarse, provocó que los pasajeros se alarmaran y se pusieran un tanto nerviosos, por lo que incluso algunos se alejaron rápidamente, con el objetivo de que la serpiente no los atacara en caso de que fuera venenosa. Aunque hubo algunos que se mostraron indiferentes.

Pero, el “pánico” solo duro unos minutos, ya que un sobrecargo rápidamente decidió actuar para atrapar a la serpiente.

En la grabación sé aprecia al joven acercar una botella de plástico hacia el animal con el fin de que el reptil entrara en dicho contenedor; sin embargo, la labor se “dificultó” un poco, de tal manera que el sobrecargo decidió mejor agarrar una bolsa para guardar a la serpiente, y así sacarla de la aeronave.

Algo que destacar es que, la línea aérea, para tratar de controlar la situación y mantener la calma entre los pasajeros, informó que su personal estaba capacitado para manejar un “suceso de esta naturaleza”, por lo que, incluso, se realizó la reubicación de los pasajeros de dicha zona como medida precautoria y también trabajos de mantenimiento -limpieza profunda y fumigación- con la finalidad de no hallar otro animal de esta clase.

Como era de esperarse, la serpiente sembró el “terror” por unos minutos entre los pasajeros, sin embargo, permitió que el avión logrará aterrizar sin incidentes mayores.

