Sindicato minero se manifiesta por falta de medicamentos en el IMSS de Zacatecas

Con una caravana de más de 40 camiones y vehículos, el Sindicato Nacional Minero Metalúrgico FRENTE, realizó una marcha para protestar por la mala atención, falta de medicamentos y servicios en el Instituto Mexicano del Seguro Social. La movilización partió de Fresnillo a las instalaciones delegacionales del IMSS en Zacatecas y estuvo encabezada por Carlos Pavón Campos, Secretario General Nacional de la organización minera.

El Líder del FRENTE explicó que el IMSS recibe más de mil 500 millones de pesos al año por concepto de cuotas, tan solo por las minas de Saucito, Fresnillo y Juanicipio, dinero que no se refleja en el servicio que presta. Pavón Campos además dijo que si al IMSS le queda grande la responsabilidad, que lo diga, para que los trabajadores puedan invertir su dinero en un verdadero servicio médico.

Te podría interesar: El General Edmundo Huizar, nuevo mando especial de Texcaltitlan

Pavón Campos estuvo acompañado por más de dos mil 500 mineras y mineros, quienes indicaron que no es la primera vez que se manifiestan por los mismos motivos. “Estamos hartos de las simulaciones, no hay medicamentos, no hay citas, no hay cirugías, no hay nada. Somos un Sindicato responsable, pero por ese mismo motivo, estamos obligados a exigir un buen servicio de salud para los mineros y sus familias”, dijo el líder obrero.

El Sindicato FRENTE, también aseguró que los Consejos Consultivos del IMSS, donde algunos sindicatos tienen voz y voto, no sirven para nada, ya que las organizaciones obreras prefieren callar y seguir recibiendo dinero por parte del Instituto en lugar de lograr acuerdos en favor de los trabajadores.

El mitin afuera de las instalaciones delegacionales del IMSS en Zacatecas se prolongó por más de 4 horas en donde una comitiva liderada por Pavón Campos, fue atendida, al salir el líder dijo que las autoridades se comprometieron a surtir la totalidad de los medicamentos y a iniciar las acciones para construir una clínica de alta especialidad en Fresnillo.

LEO