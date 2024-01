En un evento especial transmitido en redes sociales, Drew Blackard, Product Managment de Samsung, junto a TM Roh, president & head bussines de la compañía, presentó la nueva serie de equipos “Galaxy S24” y su nueva inteligencia artificial.

Luego de una pequeña introducción sobre lo innovador que será el nuevo sistema operativo, comenzó la presentación de todas las actualizaciones que traerá el “Galaxy S24”, equipo que busca darle un duro golpe al iPhone 15 de Apple.

Una de las más recientes innovaciones agregadas al nuevo Galaxy S24 es poder comunicarte al momento en más de 13 idiomas en tus distintas aplicaciones, ya sea por nota de voz o de manera escrita, esta nueva modalidad te permitirá traducir todos tus mensajes.

Además de esto, Samsung anunció que sus nuevos equipos S24 también serán optimizados por la inteligencia artificial de Google llamada “Gemnini”, por lo que los usuarios podrán acceder a más herramientas como “Circle to Search” para realizar distintas actividades.

El tema de la cámara fotográfica fue uno de los elementos más esperados por el público, apoyados mediante su tecnología “Pro visual Engine” y con su nueva IA, la cámara del Galaxy S24 contará con una mejor resolución, ya que los píxeles de esta han aumentado de tamaño para poder tener una mayor captación de luz.

Además del superzoom incluido en uno de sus lentes para captar tanto video como fotografías, los usuarios de este equipo no solo tendrán material en calidad HDR para redes sociales, sino también podrán escoger las áreas específicas de su toma para darles un mayor o menor desenfoque.

Para demostrar la magnitud y el poder de su cámara fotográfica, Samsung invitó a youtuber conocido como “MrBeast” para demostrar cada una de las innovaciones implementadas en ella.

Los nuevos componentes de la serie “Galaxy S24” contarán con un nuevo procesador que te permitirá tener un mejor rendimiento de todas tus aplicaciones, sobre todo si están relacionadas con videojuegos. Su diseño permitirá disponer de manera efectiva sus 5000 amperios, además de aplicar un efectivo sistema de enfriamiento.

Estos nuevos equipos, al igual que Apple, contarán con un recubrimiento hecho a base de titanio con el que buscan proteger cada uno de los teléfonos. Además de ello, anunciaron la implementación del nuevo “Corning Gorila Armor”, con el que se asegura una duración de la pantalla por décadas.

Al finalizar este evento, se anunció que todos aquellos interesados en adquirir alguno de estos equipos pertenecientes a la familia S24 podrán hacerlo mediante una preventa especial iniciada este miércoles 17 de enero, tras registrarse en su página oficial.

Posterior a ello, se anunciaron los precios oficiales de sus nuevos equipos:

