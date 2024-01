Una nueva disputa legal aparece en el mundo de los videojuegos, de acuerdo con diversos reportes, Take-Two Interactive Software, empresa dueña de Rockstar Games, demandó a la compañía Remedy Entertainment por presunto plagio de su logotipo tras haber anunciado su nueva imagen.

De acuerdo con información revelada por los medios “VGC” y “RespawnFirst”, Take Two presentó una demanda por disputa de marca registrada el pasado mes de septiembre en contra de Remedy, argumentado un posible “riesgo de confusión por parte del público”. De acuerdo con la compañía, hay demasiadas similitudes con el logotipo del estudio creador de GTA.

Esta querella legal se da un par de meses después de que Remedy Entertainment anunciara el cambio de su imagen y presentaran una “R” más estilizada. Luego del cambio de imagen, el estudio acudió en mayo del 2023 ante la Oficina de Propiedad Intelectual del Reino Unido para realizar el debido registro de marca.

Recordemos que luego de más de dos décadas sin haber cambiado su logotipo, Remedy anunció el cambio de imagen para darle un toque mucho más fresco a la compañía, además de mostrar el desarrollo y crecimiento que ha tenido el estudio con el paso de los años.

Su anterior logotipo era totalmente distinto a lo que conocemos actualmente, dicha imagen consistía en un pequeño óvalo que en su interior mostraba una ligera parte de la inicial del estudio y que por debajo tenía su nombre completo.

A pesar de esta querella legal, se espera que tanto Rockstar Games y Remedy Entertainment puedan llegar a un acuerdo. Ambos estudios cuentan con una muy buena relación luego de que en 2002, Remedy le vendiera los derechos del videojuego “Max Payne” al estudio de Take Two y así, comenzaran a colaborar.

Remedy Entertainment and Take Two Interactive are in a trademark dispute over Remedy's logo.

