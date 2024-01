La dirigencia estatal del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT) anunció una megamarcha el próximo 2 de febrero, la cual partirá del mercado zonal Santa Rosa, a las 06:00 horas, al zócalo de Oaxaca, en protesta por la nula atención del titular de la secretaría de Gobierno Jesús Romero López.

El dirigente del MULT, Octavio de Jesús Díaz, informó que esta movilización se dará en el marco del 52 aniversario luctuoso del comandante y profesor Genaro Vázquez Rojas y a 43 años de la lucha y resistencia indígena y popular.

“Los hombres, mujeres, niños y ancianos de la montaña roja marcharemos en las calles de la ciudad de Oaxaca bajo el grito de justicia para nuestros compañeros de asesinados, heridos y desaparecidos”.

Señaló que han insistido en un acuerdo de paz y concordia para la región triqui; sin embargo, a causa de la violencia provocada por paramilitares al servicio de caciques ambiciosos de poder no se ha logrado, añadió que ven lejos esa posibilidad ante la ausencia de justicia para sus compañeros asesinados y heridos, ya que hasta el momento no se ha detenido a ningún responsable de los crímenes cometidos contra la organización.

“Sigue la impunidad para estos cobardes homicidas, es por ello que emplazamos urgentemente a la Fiscalía para que presente a los responsables de la violencia en los próximos días y que paguen con cárcel sus crímenes”, dijo.

Recordó que el 23 de octubre de 2010 asesinaron a su máximo dirigente, Heriberto Pazos, y que esta acción de Estado, tenía como objetivo exterminar y desaparecer a la organización; “quisieron aislarnos del movimiento social de Oaxaca y a nivel nacional y no lo han logrado”.

Precisó Romero López que “seguimos resistiendo con dignidad y la frente en alto, somos y seremos parte del movimiento social porque en la lucha histórica de la nación Triqui es patrimonio de todos quienes luchan por una patria justa. A 43 años de existencia seguimos poniendo los muertos que se cuentan por cientos, más de 500 hermanos han sido asesinados por las balas de los traidores del pueblo, por esta razón, exigimos al gobierno federal estatal y municipal generar las condiciones de seguridad en la región triqui y ante las evidencias encontradas y presentadas, detener inmediatamente a los señalados por las víctimas”.

El líder estatal del Mult manifestó que no puede haber impunidad ni tolerancia, se debe castigar a los promotores de la violencia contra las comunidades y que el Gobierno no debe permitir que un grupúsculo de paramilitares continúe actuando al margen de la ley y de los derechos humanos, no debe permitir que secuestren los caminos y carreteras que dan acceso a nuestro centro ceremonial Triqui.

De Jesús Díaz exhortó al Gobierno federal que instruya a sus funcionarios para que haya atención inmediata a las demandas sociales del movimiento y que el presupuesto transversal indígena de este año sea ejercido en las comunidades indígenas, ya que hay recursos suficientes, dijo, para los caminos y carreteras de todas las regiones donde el Mult tiene presencia, que haga efectiva la consigna de no mentir, de no robar y no traicionar al pueblo.

RM