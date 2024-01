El presidente Andrés Manuel López Obrador, señalo que el paquete de reformas constitucionales que presentará el 5 de febrero asciende a 10 iniciativas, entre las que incluirá las del Poder Judicial, la Guardia Nacional y la austeridad republicana. Espérense al paquete de iniciativas de reforma, espérense. Sí es el día 5 de febrero, ese día las presento todas, ya estoy trabajando, son varios equipos y ese día se presentan formalmente. Serán alrededor de 10, pero pueden ser 20. No dio detalles específicos sobre las áreas que abordarán estas reformas, aunque previamente abordó temas como elecciones en el Poder Judicial, trasladar al Ejército el control de la Guardia Nacional y el que ningún funcionario gane más que el presidente. López Obrador había avisado que enviaría el último paquete de iniciativas constitucionales antes de concluir su mandato en octubre próximo. Expresó su esperanza de que su alianza de partidos recupere la mayoría de dos tercios del Congreso que se requiere para modificar la carta magna y que perdió en las elecciones intermedias de 2021. Aunque aún no ha especificado las reformas que presentará, ha anunciado la reforma constitucional para que los ciudadanos elijan con voto directo a los jueces, magistrados, y a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Ha propuesto transformar el Instituto Nacional Electoral (INE), el organismo autónomo que surgió para quitarle el control de las elecciones al Gobierno, y que el pueblo también elija a los consejeros del organismo y a los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Asimismo, ha dicho antes que insistirá en otras iniciativas que ya fracasaron en el Congreso, que cambiará su configuración el 1 de septiembre tras las elecciones del 2 de junio. Aunado a la de la Guardia Nacional, está la iniciativa eléctrica para contrarrestar la reforma que abrió a la inversión privada el sector energético en el sexenio de Enrique Peña Nieto.

SENADORA ANA LILIA RIVERA; BUSCARÁ FORTALECER EL DIÁLOGO

La senadora Ana Lilia Rivera, presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, buscará fortalecer el diálogo parlamentario en el próximo periodo legislativo, de cara a la discusión de las reformas que enviará el presidente Andrés Manuel López Obrador. La legisladora aseguró que se revisarán con gran interés las iniciativas presidenciales al ser propuestas que forman parte de la política de redistribución de la riqueza del sexenio en turno. Seguramente generarán un debate álgido con argumentos técnicos a favor y en contra de ellas. El Senado de la República también discutirá la nueva Ley General de Aguas, la regulación del cannabis, la denominada ‘Ley Silla’ para permitir sentarse a trabajadores durante la jornada laboral, entre otras reformas. Asimismo, enfatizó que, en el Periodo Ordinario pasado se contuvo la confrontación, con lo que se logró un trabajo más cordial y respetuoso dando como resultado alta productividad. Tratamos de lograr, entre todas y todos los integrantes de la Mesa Directiva, un plan de trabajo que fuera respetuoso y equitativo para todos y creo que lo conseguimos.

SENADOR EDUARDO RAMÍREZ; PLENARIA DE MORENA EN EL SENADO, 31 DE ENERO

El coordinador parlamentario de Morena, Eduardo Ramírez Aguilar, y precandidato a la gubernatura de Chiapas, adelantó que el próximo 31 de enero se llevará a cabo la Reunión Plenaria de este Grupo Parlamentario. Eduardo Ramírez dijo que a este encuentro se invitará a Claudia Sheinbaum Pardo, precandidata única de la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, conformada por Morena, PT y PVEM, a la Presidencia de la República de 2024 y a diversos funcionarios del Ejecutivo Federal. El líder de la mayoría legislativa en el Senado de la República informó que a la plenaria también se convocará a la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján. Vamos a discutir las reformas del Ejecutivo, seguramente nos va a dar un contenido más amplio. Asimismo informó que también se invitará a las y los titulares de Educación, Leticia Ramírez Amaya; de Salud, Jorge Alcocer Varela; así como de las demás Secretarías de Estado.

SENADOR RICARDO MONREAL; 2024 SERÁ MUY INTENSO NO SOLO POR EL PROCESO PRESIDENCIAL, SINO TAMBIÉN POR LAS PROPUESTAS LEGISLATIVAS

El senador Ricardo Monreal señalo que este 2024 será muy intenso no solo por el proceso presidencial que está en puerta, sino por las propuestas legislativas que, de un momento a otro, llegarán al Senado de la República para iniciar los trabajos. Ricardo Monreal, aseguró que, en medio de esta nueva coyuntura, se hará lo propio para intentar sacar adelante los temas. Adelantó que será una tarea ardua, que necesitará mucho trabajo político y, sobre todo, diálogo con todas las fuerzas políticas que integran el pleno. No será solamente el estudio y análisis, sino la operación que, tras bambalinas, se ponga en práctica. Ricardo Monreal, ofreció mucho esfuerzo para intentar llevar a buen puerto el esquema de Reformas Constitucionales. No será una tarea sencilla. Como sabemos, para modificar el marco constitucional se requiere dos terceras partes de la asamblea. Esa es la naturaleza o la esencia de este ejercicio que muy pronto viviremos. Por ello, lo que sí podemos decirles y asegurar, es la entrega que pondrá sobre la mesa el legislador zacatecano. Ricardo Monreal es el estratega clave. Lo ha demostrado en más de cinco años legislativos y, de manera paralela, está haciendo una labor muy significativa en el posicionamiento de la imagen de Claudia Sheinbaum. Sin duda alguna un sexenio lleno de éxitos en el Senado de la República y, a su vez, será un actor fundamental en la construcción del segundo piso de la Cuarta Transformación. Además de ello, el papel que juega ha permitido, en el relevo generacional, empujar muchos cuadros que, durante un tiempo importante, han caminado con él.

DIPUTADO IGNACIO MIER; ENCONTRA DE QUE MORENA INCLUYA A POLITICOS DE OTROS PARTIDOS

El diputado Ignacio Mier Velazco, se posicionó en contra de que Morena incluya a funcionarios de otros partidos y se les dé candidaturas para el 2024, pues alegó que varios de estos son los que dejaron al país hecho pedazos en el pasado. El aspirante a un escaño en el Senado, realizó una asamblea informativa en donde destacó su labor en la Cámara de Diputados, pero dijo que aún se debía hacer mucho por el país debido a que los gobiernos anteriores habían dejado la casa hecha un desorden, pues el partido ha incluido a priistas y panistas en puestos de elección. Pidió al partido estar atentos: Morena no se puede equivocar, no puede dar un salto al vacío. Morena no puede echar la vista atrás y traer nuevamente a que sean representantes populares, funcionarios públicos quienes dañaron al pueblo de México; Morena no lo puede permitir. Aseguró que dicha petición no implicaba ni llamaba a cerrar las puertas a todos, solo tener cuidado a quién se incluye, pues hay algunos que fueron quienes provocaron que las cosas estén así. No es un asunto de que le cerremos las puertas a nadie, es un asunto de que alguien que nació chueco, sus ramas jamás enderezan. Aseguró que en los 6 años que ha gobernado Morena, se ha hecho un gran esfuerzo pero había que cuidarlo y apoyar a Claudia Sheinbaum para la presidencia y su primo Alejandro Armenta, quien va por la gubernatura de Puebla. Ignacio Mier, cuando estaba promoviendo sus aspiraciones a la candidatura de la gubernatura, comenzó a sumar apoyos de priistas para impulsar su perfil. Tal fue el caso de Enrique Doger, Alejandro Oaxaca y Armando Valerdi.

CLAUDIA SHEINBAUM; RESPONDE A GALVEZ SOBRE EL RETO A DEBATIR: “NO POR MUCHO PROVOCAR SE CRECE EN LAS ENCUESTAS”

Claudia Sheinbaum Pardo, precandidata de Morena a la presidencia de la República, en la Plaza de Armas de Durango, mando un mensaje a Xochitl Gálvez; “No por mucho madrugar amanece más temprano. Esto después de que Xóchitl Gálvez, la retó a tener un debate hoy miércoles 17 o jueves 18 sobre seguridad, salud y corrupción. La ex jefa de gobierno dijo; Pues, primero, que no por mucho madrugar amanece más temprano y no por mucho provocar se crece en las encuestas. La panista hidalguense emplazó a la exjefa de gobierno de la Ciudad de México a debatir: A ver, Claudia, si ya te dieron permiso, te reto a un debate hoy miércoles o jueves para hablar de seguridad, salud y corrupción. Estoy segura que a los mexicanos les encantaría y a mí también. Sería padrísimo, ¿no?”. El domingo14, en su cierre de campaña en la CDMX, la precandidata de la coalición “Fuerza y Amor por México” lanzó el primer reto a la morenista al decirle: Le vemos a ganar porque ella dice que México está mejor que nunca y eso vaya que es mentira. Así es que, señora Sheinbaum, si le dan permiso, ¡nos vemos en los debates!, en referencia a la autorización del presidente Andrés Manuel López Obrador. Sheinbaum luego de reunirse con la American Society de México, respondió que no hace falta pedir permiso para participar en los debates presidenciales.

XÓCHITL GÁLVEZ; VAMOS A RECUPERAR LA SEGURIDAD DEL PAÍS

La precandidata presidencial por el PAN, PRI y PRD, Xóchitl Gálvez Ruiz, de gira por Uruapan, Michoacán, afirmó que se resiste a dejar las próximas generaciones un país con miedo, donde por la inseguridad, niños y jóvenes no puedan salir a la calle a jugar libremente. La precandidata de “Fuerza y Corazón por México” aseguró que no es justo que regiones enteras del país estén amenazadas por las extorsiones del crimen organizado. Hay zonas donde gobierna la delincuencia con absoluta impunidad. Lo que vamos a hacer es recuperar el país. Yo me resisto a dejarles a estos jóvenes este país. Yo no quiero que estos jóvenes vivan con miedo el resto de su vida. No es justo para ellos. No es justo que los niños, que van para arriba, no puedan gozar de un país que gozamos nosotros todavía cuando éramos niños. Todavía vivimos cierta situación de seguridad que nos permitía estar en la calle, jugar y hoy eso quedó prohibido en muchos territorios del país. Agregó que en estas elecciones el tema principal será la inseguridad, por eso, exhortó al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a bajarle a la violencia verbal desde Palacio Nacional y a los partidos políticos los convocó a lograr una contienda frontal, directa, democrática, pero a la buena, sin intimidar candidatos y sin amenazar a los ciudadanos. Yo le diría a la gente de Uruapan: no se conformen con tan poco, no merecen vivir la inseguridad que viven. No merecen vivir con miedo. Necesitan una mujer en la presidencia que realmente enfrente a la delincuencia y esa mujer está sentada aquí. A mí no me va a temblar la mano para aplicar la ley. Gálvez Ruiz pidió dejar atrás el odio y la división, que tanto daño le ha hecho al país durante este sexenio. Hoy muchos candidatos se van a jugar la vida. Hay que ver que hay gente valiente que todavía quiere trabajar por su pueblo y ojalá los respalden, y ojalá los cuidemos.

MARIO DELGADO; MARCHA DEL 18 DE FEBRERO SERÁ UN ACTO PROSELITISTA DISFRAZADO DE ACTIVISMO DE LA SOCIEDAD CIVIL

El presidente nacional de Morena, Mario Delgado sostuvo que la marcha convocada por la asociación “Unid@s” para el próximo 18 de febrero será un acto proselitista, fuera de la ley, disfrazado de activismo por parte de la sociedad civil. Mañana jueves se termina el periodo de precampaña y empieza el periodo de intercampaña, es decir, ya no puede haber actividad política. Está prohibido por la ley hacer eventos públicos y resulta que están convocando a una marcha en plena intercampaña. Van a hacer un acto político disfrazados de sociedad civil, en realidad es una marcha de la derecha. El dirigente morenista lamentó que la supuesta marcha no sea para protestar por el acuerdo entre el PRI y el PAN en Coahuila, mismo que consistía en el reparto de instituciones y puestos dentro del gobierno posterior a ganar la elección. Por más que lo pinten de rosa este será un acto político disfrazado; su orador principal será aquel que se desgarraba las vestiduras por la defensa de la ley y las instituciones, por la democracia; el que nos quería sancionar, incluso a mí como dirigente, por haber asistido a un evento de mi partido. Su orador principal va a ser Lorenzo Córdova, quien todos sabemos es representante del PAN. Evidentemente ya es un representante acreditado de la derecha. Mario Delgado recordó que la ideología de la derecha siempre ha sido la hipocresía y que la marcha, el acuerdo de Coahuila y la elección de Xóchitl Gálvez como candidata presidencial del Frente son reflejo de que todo lo hacen en lo oscurito, aunque muchas veces rayan en el cinismo sin importarles que estén rompiendo la ley. Todo lo hacían en lo oscurito hasta que llegó Marko Cortés y dijo: basta, hagamos público nuestros acuerdos porque nos están robando; son tan rateros que hasta entre ellos se roban y eso pues le calentó a Marquito.

LORENZO CÓRDOVA; ORADOR PARA LA MARCHA POR NUESTRA DEMOCRACIA

Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), entre ellas el Frente Cívico Nacional, Poder Ciudadano y Sí por México, convocaron a una marcha para defender que nuestra democracia no se toca, la cual se llevará a cabo el próximo domingo 18 de febrero. Las OSC que integran Unidos, precisaron que la marcha se llevará a cabo en todo el país, mientras que en la Ciudad de México habrá un orador único en el Zócalo capitalino. Se trata del ex consejero presidente del Instituto Nacional Electoral y académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de México, Lorenzo Córdova Vianello. La movilización se está convocando en las principales ciudades del país y las ubicaciones y horarios de cada una de ellas se irán compartiendo a través de redes sociales. En el caso de la Ciudad de México, la cita es a las 10:00 horas en el Monumento a la Revolución para marchar hasta el Zócalo capitalino. Además se dio a conocer que estas movilizaciones, tal como sucedió en las del 13 de noviembre de 2022 y el 26 de febrero de 2022, serán encabezadas por contingentes de jóvenes. La marcha de este 2024 se dará en el marco de la presentación, el 5 de febrero, del paquete de reformas constitucionales que planteará el presidente Andrés Manuel López Obrador, en el que se propondrá reformar el sistema electoral, la integración del Poder Judicial y el sistema de pensiones.

DONALD TRUMP; TRIUNFO RECORD: ARRASA EN IOWA

El ex presidente Donald Trump, arrasa en Iowa, incluido el instituto North, con un triunfo récord. Los Osos Polares son los equipos deportivos de este instituto, donde un grupo de votantes republicanos se ha reunido a elegir a su candidato a las presidenciales de noviembre. Es un buen día para ser un oso polar, sin duda, pero también es un buen día para ser Donald Trump. Trump ha sido el candidato más votado en los cientos de asambleas de ciudadanos que se han manifestado sobre quién es su favorito para disputarle a Joe Biden la Casa Blanca el 5 de noviembre. La victoria en Iowa, es solo el primer paso en la carrera de las primarias, pero supone un golpe de autoridad para el ex presidente, al que sus 4 imputaciones por 91 presuntos delitos no le pesan, sino que le dan fuerza. Donald Trump avanza de cualquier duda sobre su liderazgo entre las bases del Partido Republicano. La victoria de Trump ha sido rotunda. Ha logrado más votos que todos sus rivales juntos y ha ganado en 98 de los 99 condados. Los analistas de datos de televisiones y medios de comunicación han certificado su triunfo. Ha batido la marca del republicano Bob Dole, que se impuso en los caucus de Iowa de 1988 por algo más de 12 puntos, el récord sin contar las campañas de reelección de presidentes. Trump ha logrado un 51,1%, seguido por el gobernador de Florida, Ron DeSantis, con un 21,2%, y la ex gobernadora de Carolina del Sur y ex embajadora ante la ONU, Nikki Haley, con un 19,1%. Una ventaja así supone casi noquear en el primer asalto a sus rivales. Trump compareció en un centro de convenciones de Des Moines, la capital estatal, para celebrar su contundente victoria y ha felicitado a sus rivales, en un mensaje: Quiero felicitar a Ron y Nikki por pasar unos buenos ratos juntos. DeSantis y Haley han intentado mostrar satisfacción, pero como mucho han transmitido alivio en el caso de DeSantis y esperanza en el de Haley.

