La plataforma de streaming, Netflix, dio a conocer el primer tráiler de ‘Spaceman‘, cinta que será protagonizada por Adam Sandler.

Este martes, a través de las cuentas oficiales del Gigante Rojo, se liberó el primer tráiler de la nueva película de ciencia ficción que protagonizará Adam Sandler, la cual lleva por título ‘Spaceman’ (El Astronauta).

Luego de cintas como Leo, Munder Mystery y Uncut Gems, Sandler, llegará de nueva cuenta a Netflix, pero esta vez para hacerle frente a grandes misterios a bordo de una nave que se encuentra inmersa en el espacio.

Y es que, según lo mostrado en el clip de 2:23 min, Jakub Procházka( Adam Sandler), quien es un astronauta que lleva meses en el espacio en una misión de investigación solitaria – que tiene como finalidad ayudar a la humanidad- si bien su trabajo que desempeña lo lleva de la mejor manera, comienza a tener una serie de problemas por este mismo motivo con su esposa Lenka( Carey Mulligan), quien siente que ha abandonado su matrimonio.

Este problema lo lleva a tener un colapso metal, pues no sabe si a su regreso seguirá casado o no. Sin embargo, todo se “aminora”, luego de que conocer a Hanus, una misteriosa criatura con forma de araña, la cual le ofrece su ayuda para solucionar sus problemas emocionales, con la finalidad de que comprenda y sé de cuanta de lo que está pasando a su alrededor, antes de que sea demasiado tarde.

¿Quiénes conformarán el elenco?

Esta cinta, que está basada en la novela “El Astronauta de Bohemia” publicada en 2017 por el autor checo Jaroslav Kalfar, contará parte de la actuación de Adam y Carey, con la participación de Kunal Nayyar, Lena Olin, Isabella Rossellini y con la voz de Paul Dano.

De tal suerte que si no has visto este tráiler que muestra a Adam fuera del terreno de la comedia, en la cinta que fue escrita por Colby Day, bajo la producción de Channing Tatum, Reid Carolin, Peter Kiernan, Michael Parets, Tim Headington, Lia Buman y Max Silva, y que se estrenará el próximo 1 de marzo en Netflix y después de su estreno en algunas salas de cine; a continuación te dejamos el teaser.

Adam Sandler. Carey Mulligan. Paul Dano.

An astronaut reckons with his crumbling marriage with help from a mysterious stowaway. Spaceman premieres March 1. pic.twitter.com/z2evvf1A4G

— Netflix (@netflix) January 16, 2024