“No es necesario”. Con estas palabras, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado descartó que candidatos de Morena requieran seguridad especial de cara a las elecciones.

En conferencia, el dirigente morenista consideró que los aspirantes a cargos públicos del partido no necesitan operativos para el periodo de campañas.

“Hay un esquema de seguridad para nuestra candidata presidencial muy discreto, pero los candidatos a gobernador por ejemplo no tienen un operativo especial. Y no lo tendrán los demás candidatos, porque no es necesario”, mencionó.

Por si no lo viste: Rinde Delgado minuto de silencio a escritor José Agustín

En este sentido, el dirigente del partido guinda descartó que Morena no postule a aspirantes en zonas consideradas de riesgo.

“No vamos a dejar de postular candidatos en ninguna zona del País. No tenemos hasta el momento algún reporte que por las condiciones de seguridad en alguna zona del País no podamos presentar candidatos. No es el caso”, informó.

Finalmente, cuestionado sobre cómo se garantizará la seguridad de los aspirantes frente al periodo electoral, Mario Delgado comentó:

“Respecto al tema de inseguridad, hasta donde tenemos conocimiento, no habrá un operativo especial en las campañas para los candidatos… pero vamos a estar en comunicación como hasta ahora con el Gobierno de la República. Seguramente para la jornada electoral habrá un operativo como ocurre en cada elección”.

RM