La precandidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez Ruiz, realizó este domingo su cierre de precampaña en la Ciudad de México con una advertencia: Andrés Manuel López Obrador va por las pensiones y aseguró que no le tiene miedo al poder que ostenta.

“Se pierde la libertad cuando el Gobierno amenaza a las empresas. Cuando pretende quedarse con los ahorros, afores y pensiones de los mexicanos. Ya avisaron, van por las pensiones, van por los ahorros. ¡No lo permitamos! Luchemos!”, alertó.

Y es que este 5 de febrero está previsto que el mandatario envíe al Congreso la iniciativa que busca revertir la reforma de pensiones de 1997, sin explicar de dónde saldrán los recursos necesarios para financiar un nuevo esquema de retiro.

Ante más de 20 mil asistentes a la Arena Ciudad de México, Gálvez Ruiz, abanderada del PAN, PRI y PRD advirtió que la del próximo 2 de junio será una elección “injusta y dispareja, con todo el poder, con todo el dinero del Estado en nuestra contra”.

Por ello hizo un llamado a los órganos electorales: “Exijo al INE y al Tribunal Electoral que saquen al Presidente y a los gobernadores de Morena de estas elecciones. México quiere elecciones justas y libres. Que se oiga claro: ¡El voto no se toca!”, enfatizó y en respuesta los asistentes corearon: “¡El voto no se toca! ¡El voto no se toca!”.

Aseguró que ni con todo el poder que ostenta, no le tiene miedo al Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

“Y desde aquí le decimos al presidente López Obrador: sí, sabemos que es poderoso; sí, sabemos que no tiene escrúpulos; sí, sabemos que está dispuesto a todo. ¿Pero sabe qué, señor Presidente? No le tengo miedo, Xóchitl no le tiene miedo, porque todos no le tenemos miedo”.

Señaló que “no hay Presidente que sea más grande ni más fuerte que el pueblo de México, porque no hay trampa que le vaya a alcanzar para doblar la voluntad de los ciudadanos”.

Luego de hacer un recuento de la inseguridad, la falta de medicinas, los cientos de miles de muertos por la pandemia y la violencia, así como la falta de apoyo a víctimas y otros sectores de la población, Xóchitl Gálvez, advirtió que dar continuidad al actual gobierno significa mediocridad e impunidad.

“¡Carajo! Con un millón de muertos, ¿cómo pueden ofrecer continuidad? Continuidad es impunidad, continuidad es mediocridad, continuidad es inseguridad, continuidad es falsedad”, advirtió Xóchitl Gálvez.

“Me preguntan si no me da miedo enfrentar a la delincuencia, “me da más miedo dejar un país bañado en sangre, ¡va por mis hijos, va por sus hijos! por eso voy a cuidar a todos los niños, a todos los jóvenes como si fueran mis hijos”.

En el marco de su cierre de precampaña, la abanderada del PAN, PRI y PRD a la Presidencia de la República, señaló que su principal contrincante, Claudia Sheinbaum proviene de la cultura del privilegio, mientras que ella de la cultura del esfuerzo y la retó a debatir.

Destacó que en la elección del próximo 2 de junio hay dos opciones, cambiar o claudicar: “Claudia es claudicar y claudicar significa, rendirse, doblarse, agacharse, obedecer, conformarse y México no quiere claudicar, México quiere luchar”.

Mensaje. En la Arena Ciudad de México, ante 20 mil personas, Xóchitl llamó a darle un giro a la República para terminar con la impunidad y la violencia