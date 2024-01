Mueren tres mexicanos ahogados en el Río Bravo; legislador acusa a Texas de negar ayuda

Una madre y sus dos hijos murieron ahogados en el Río Bravo sin haber ingresado a territorio estadounidense; legislador acusa a Texas de presuntamente negarles ayuda a los mexicanos para que pudieran haberse salvado.

Dicho hecho ocurrió el pasado 12 de enero en el Río Bravo, pero del lado del territorio mexicano, en la frontera con Eagle Pass (ubicado en Texas), y Piedras Negras (localizado en Coahuila).

Lo anterior, de acuerdo con un comunicado que emitió la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en el cual expresó sus condolencias ante el lamentable incidente que involucró a una madre y sus dos hijos (una niña de 8 años y un niño de 10 años) todos ellos originarios del Estado de México.

La SRE indicó que los tres mexicanos murieron al interna cruzar el Río Bravo, pero justo en el lado de México, murieron ahogados.

La recuperación de los cuerpos estuvo a cargo de elementos de la Guardia Nacional y personal del Grupo Beta de Piedras Negras. Además, se logró el rescate de otras dos personas mexicanas en el mismo incidente.

Sobre las dos personas rescatadas, la SRE no dio detalles de las condiciones en las que se hallaron.

La cancillería agregó que:

“Se dará seguimiento a las demandas que el Gobierno Federal de Estados Unidos ha entablado ante la Suprema Corte de Justicia de ese país para que agentes de la Patrulla Fronteriza puedan ingresar al área de Shelby Park en Eagle Pass, que se encuentra bajo custodia de la Guardia Nacional del estado de Texas desde el 11 de enero de 2024”.

Henry Cuellar, legislador republicano, acusó al gobierno de Texas por presuntamente negarle la ayuda a los tres mexicanos para que se salvaran aún y cuando tuvieron conocimiento de ello.

Supuestamente, los elementos de seguridad de Texas (que están bajo el mando de Greg Abbott) no le permitieron el acceso a la zona a la Patrulla Fronteriza (controlada por Joe Biden), esto de acuerdo con Cuellar.

“El Departamento Militar y la Guardia Nacional de Texas no otorgaron acceso a los agentes de la Patrulla Fronteriza para salvar a los migrantes”, posteó Henry Cuellar en su perfil de X indicando que las autoridades mexicanas recuperaron los cuerpos este 13 de enero.

Mexican sources say that the three migrants recovered today were a family. The female adult was identified as the mother of both children, an 8 year old girl and a 10 year old boy.

