Los Texanos de Houston barrieron 45-14 a los Cleveland Browns, comandados por Joe Flacco, en uno de los juegos de comodín de los playoffs de la NFL.

Con una destacada actuación del quarterback novato, C.J. Stroud, quien lanzó para tres anotaciones, los Texans avanzaron a la Ronda Divisional de la Conferencia Americana, en donde espera rival.

Fueron los de Houston quienes se pusieron adelante en el marcador con un gol de campo de Ka’imi Fairbairn. Sin embargo, los de Cleveland respondieron con una anotación de Kareem Hunt. Los locales volvieron a mover los cartones con un pase de Stroud a Nico Collins.

El partido, que iba 10-7, se volvió de “toma y daca” antes de terminar la primera mitad, pues ambos equipos mantuvieron las anotaciones, pero los Texanos mostraron su poderío tanto a la ofensiva como a la defensiva.

Los Browns anotaron luego de que Joe Flacco volviera a encontrar a Hunt para mantener el marcador a su favor 10-14. En tanto, Texans logró un touchdown de alarido luego de que el ala cerrada, Brevin Jordan, atrapó un pase de Stroud y corrió 76 yardas hacia la línea de anotación.

Antes de la primera mitad, Dalton Schultz agregó una tercera recepción de 36 yardas para que Houston se fuera con ventaja de 24-14.

Para el tercer cuarto, dos intercepciones hacia Joe Flacco catapultaron a los Texanos a la victoria y sepultaron las esperanzas de los Browns. Primero Steven Nelson, con un regreso de 82 yardas, y luego Christian Harris, aumentaron la ventaja a 38-14.

Devin Singletary sólo amarró la victoria en el último cuarto con un acarreo para finiquitar el partido 45-14.

The @HoustonTexans defense is giving H-Town a show.

FINAL: @CJ7STROUD and the @HoustonTexans with a dominant win in his first playoff game. #CLEvsHOU pic.twitter.com/CYCEITXMa8

— NFL (@NFL) January 14, 2024