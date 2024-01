La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) confirmó que el 2023 fue el año más caluroso que se tiene registrado.

Lo anterior, luego de que las temperaturas globales estuvieron alrededor de 1,2 grados Celsius (2,1 grados Fahrenheit) por encima del promedio entre 1951 a 1980.

“El informe de la temperatura global de la NASA y la NOAA confirma lo que miles de millones de personas alrededor del mundo experimentaron el año pasado: estamos frente a una crisis climática.

Desde calor extremo, a incendios forestales, hasta el aumento del nivel del mar, podemos ver que nuestra Tierra está cambiando”, dijo Bill Nelson, administrador de la NASA en un comunicado.

La NASA destacó también que julio fue el mes más caluroso jamás registrado y, en comparación con finales del siglo XIX cuando comenzó el mantenimiento de los registros modernos, en 2023 la Tierra fue alrededor de 1,4 grados Celsius más caliente.

The year 2023 was the hottest on record, according to scientists at @NASAGISS who maintain our global temperature data. We work with our partners at @NOAA to track the ways our planet is changing and help prepare for impacts of a warmer climate. https://t.co/ULGyYvkfpN pic.twitter.com/7e7xvev6cG

