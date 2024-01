Un helicóptero del Departamento de Seguridad Pública de Texas se estrelló la noche del jueves 11 de enero mientras patrullaba la frontera con México.

El hecho ocurrió alrededor de las 7:20 horas en el condando de Kinney, luego de que la aeronave experimentó una pérdida total de potencia y entró en descenso autorotativo.

“La ubicación era North FM 1908, justo al oeste de FM 131 en el condado de Kinney. Durante el vuelo, la tripulación experimentó una pérdida total de potencia, entró en decenso autorotativo y estrelló con el suelo”, informó Chris Olivarez, portavoz del Departamento.

El helicóptero realizaba un vuelo de patrullaje en apoyo a la Operación Estrella Solitaria y su tripulación se conformaba por un piloto y copiloto.

Este último sufrió una lesión leve en la mano, mientras la aeronave terminó con daños sustanciales.

Chris Olivarez indicó que la Patrulla de Caminos de Texas aseguró el lugar y agregó que el Departamento de Seguridad no brindará más detalles hasta que se complete la investigación.

“La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) y la Administración Federal de Aviación (FAA) han sido notficadas, y la Patrulla de Caminos de Texas está aseguranto el lugar hasta su llegada.

DPS no dará a conocer más dtalles hasta que se complete la investigación dela NTSB”.

