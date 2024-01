El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) rechazó el regreso del Grupo de Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de Ayotzinapa para revisar los expedientes militares del caso durante 3 meses.

Lo anterior en su Mañanera, en la que trató la investigación de la desaparición forzada de los jóvenes, y aprovechó para arremeter contra las organizaciones involucradas en la investigación, en particular la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y contra los propios padres.

Su rechazo al regreso de los investigadores -a petición de los padres de los 43 normalistas- para la revisión por 3 meses de los archivos militares se debe a que, entre otras cosas, a que son parte de la CIDH, por lo que:

“Ya no les tengo yo confianza los del GIEI, porque cuando nosotros actuamos y di la instrucción que se fuera a fondo, sin impunidad, y se echa a andar el proceso para conseguir la orden de aprehensión contra el procurador -Jesús Murillo Karam- que era el responsable y él mismo se asumió así, de la llamada verdad histórica y estaba libre y cuando se detiene, en vez de verlo como un hecho positivo, me reclaman, y una señora del GIEI dice: ‘es que se debió de esperar nueve meses’. En nueve meses no detenemos a nadie”.

Incluso les reprochó que con eso “¿qué es lo que quieren? (…) ¿que me tengan como rehén?”.

Los comentarios de López Obrador se dan a 8 días de la última reunión de los padres y sus representantes con el nuevo subsecretario de Derechos Humanos y cabeza de la Comisión de la Verdad del tema, en la que se le pidió que el Presidente termine con las descalificaciones en contra del Centro Prodh, pero el mandatario dijo este jueves que:

“Todos le pidieron al representante de nosotros (…) que ya no quieren que yo hable de esto en la mañana (Mañanera), y ofrezco disculpas pero yo no me puedo quedar callado, es como si yo participará en el pacto de silencio, la verdad es la que nos va a hacer libres”.

Y ante su negativa a recibir a los expertos -que elaboraron 6 informes que permitieron, junto al trabajo de la Comisión del Gobierno para el caso, desmontar la llamada “Verdad Histórica”- les propuso que se busquen a otros expertos de la UNAM, el Colegio de México, o el propio INAH, además de darles los recursos para que contraten a quien ellos quieran pero

“Parece que no quieren que se avance. Pues los que han manejado esto y al parecer del extranjero”.

El 3 de enero, el Centro Prodh emitió un comunicado en el que subrayaron que los padres no entrarán a los archivos militares porque consideran que es aportar a una “simulación” para proteger al Ejército, y se mantuvieron en su petición de varios documentos militares que consideran claves en la investigación, a lo que López Obrador respondió que estos no existen:

“Les digo, no están los folios, como no estaban unos folios y unas grabaciones (…) lo mismo pasa con los expedientes de la Secretaría de la defensa, pues ya no están”.

Desde finales de 2023, el presidente López Obrador se asumió como cabeza de la investigación del caso, también arreció sus comentarios negativos sobre las organizaciones que han apoyado a los padres de los 43 normalistas.

