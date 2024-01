La salud mental en los deportistas y sobre todo en los futbolistas es un tema que ha entrado a la discusión pública, uno de los que ha levantado la mano para poner atención a este ámbito fue el exfutbolista Thierry Henry, quien recientemente reveló haber padecido depresión.

En una entrevista con The Diary of a CEO, un pódcast de origen británico, la leyenda del Arsenal y multicampeón con Francia y el Barcelona, detalló no haber pasado gratos momentos después de su retiro, al grado de que le mintió al público y a su familia sobre su estado de ánimo.

El exfutbolista mencionó que varios factores en su vida terminaron por provocar la depresión que le fue diagnosticada durante la pandemia de Covid-19, uno de esos momentos fue la mala relación con su padre ocasionada por la presión constante que le ejercía para volverse una estrella del futbol.

La cuarentena y el no poder ver a sus hijos provocó que Thierry Henry viviera momentos amargos, en dicha entrevista menciona que “Lloraba casi todos los días sin motivo alguno”, es ahí cuando invitó a reflexionar sobre la importancia de la salud mental en el mundo del deporte.

Henry fue uno de los futbolistas más destacados a nivel mundial en las últimas tres décadas. Protagonista con el Arsenal y campeón del mundo con Francia en 1998, ‘tití’ formó parte de aquel equipo invencible en la Premier League dirigido por Arsène Wenger y formó parte de aquel Barcelona, ganador del sextete en 2009.

Thierry Henry (EXCLUSIVE): "I Cried Every Single Day", Dealing With Depression, My Childhood Trauma & Fighting For My Dad's Love!

I had the pleasure of sitting down with one of the Gods of the game – Thierry Henry.

During our conversation, we discussed things that he’s never… pic.twitter.com/COSMAEvcvi

— Steven Bartlett (@StevenBartlett) January 8, 2024