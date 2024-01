Este 8 de enero el actor Mexico-americano, Adán Canto murió a los 42 años. De acuerdo a la información la causa fue un cáncer de apéndice, enfermedad que mantuvo en privado.

A lo largo de su carrera protagonizó series como The Following y la más reciente, The Cleaning Lady de la que formó parte dos temporadas.

Sus problemas de salud impidieron que fuera parte de las grabaciones de la tercera entrega pero él tenía planeado incorporarse más adelante. De acuerdo a Deadline la serie le rendirá homenaje.

“Estamos desconsolados al enterarnos del fallecimiento de Adán Canto. Un actor maravilloso y querido amigo, tuvimos el honor de tenerlo como parte de las familias de Warner Bros. Television y Fox Entertainment desde su debut en Estados Unidos en The Following hace más de una década.

“Recientemente, iluminó la pantalla en The Cleaning Lady con una actuación poderosa que mostró su arte, alcance, profundidad y vulnerabilidad. Esta es una pérdida insondable y lamentamos junto con su esposa Stephanie, sus hijos y sus seres queridos. Extrañaremos muchísimo a Adán”, se lee en un comunicado emitido por Fox.

En 2022, Adán conversó con 24 HORAS en el que compartió cómo es que le habían llegado varias oportunidades que le dieron un nombre en la televisión estadounidense.

“Tengo que admitir que he tenido muchas oportunidades. Desde el 2012 he tenido la oportunidad de trabajar con gente que desde niño soñaba. La verdad la actuación no la veía como una carrera y lo tomaba más como hobbie. Me gusta presentar historias que pueden ser parte de la vida y mostrar realidades. Me interesa ser parte de historias. Necesitamos entretenernos”.

LDAV