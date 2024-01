Graduada en Ciencias Políticas y Administración Pública en la UNAM y con maestría en Ciudades y Urbanismo en el Instituto de Arquitectura avanzada de Cataluña en Barcelona, España, Gaby Osorio es aspirante a competir por la alcaldía de Tlalpan, basada en su conocimiento de la demarcación, lo que refrenda al hacer un diagnóstico sobre la necesidades de la región.

“En estos años no hemos abandonado el territorio de Tlalpan, no hemos dejado de construir organización con los distintos sectores sociales. Y la gente eso lo reconoce y lo valora porque nuestro trabajo no ha sido no ha sido intermitente, no ha sido de algunos meses, si no que ha sido permanente. Para nosotros hablar del pueblo no son solo cuestiones de tiempos electorales, y que es cuando todo mundo se pone de moda hablar de mujeres o de diversidad sexual, por el contrario para mi son convicciones que tenemos y que desde hace varios años hemos planteado”, dijo.