Luego de que un Boeing 737 Max 9 de la compañía Alaska Airlines se abrió en pleno vuelo el pasado viernes en Estados Unidos y que hizo que estos modelos dejaran de volar dejó una gran sorpresa, ya que fue localizado un iPhone que venía en el vuelo.

Lo interesante es que fue localizado intacto luego de una caída de casi 5 mil metros. Y es que el domingo un usuario en X compartió que encontró este móvil con batería muy cerca de una carretera en Oregón.

En este equipo se puede ver que el modo avión aún estaba activado y con un correo electrónico de Alaska Airlines sobre el equipaje del vuelo.

La información la compartió Seanathan Bates en su cuenta de X en el que muestra el iPhone y el punto en el que lo localizó. Adicional a esto también se ve que aún tiene dentro el cable de carga que fue arrancado.

“Todavía en modo avión, con la batería medio llena”, escribió en la red social.

“Gracias por su ayuda”, escribió el lunes en la misma red Jennifer Homendy, directora de la agencia estadounidense de seguridad en el transporte (NTSB), que investiga el incidente. “Me gustaría mucho conocerle”.

Found an iPhone on the side of the road… Still in airplane mode with half a battery and open to a baggage claim for #AlaskaAirlines ASA1282 Survived a 16,000 foot drop perfectly in tact!

When I called it in, Zoe at @NTSB said it was the SECOND phone to be found. No door yet😅 pic.twitter.com/CObMikpuFd

— Seanathan Bates (@SeanSafyre) January 7, 2024