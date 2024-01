Un avión de Alaska Airlines realizó un aterrizaje de emergencia tras perder una ventanilla poco después de despegar del Aeropuerto Internacional de Portland, en Estados Unidos.

El accidente ocurrió el viernes 5 de enero, luego de que el vuelo 1282, en el que viajaban 171 pasajeros y seis tripulantes, volaba con destino a Ontario, California.

En imágenes compartidas en la cuenta de X (@aviationbrk) se observan máscaras de oxígeno colgando y una ventanilla rota.

La aeronave regresó a la terminal después de que la tripulación informó “un problema de presurización”, indicó la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés).

“El vuelo 1282 de Alaska Airlines regresó sano y salvo a @flyPDX alrededor de las 5 pm hora local del viernes 5 de enero, después de que la tripulación informara un problema de presurización”.

Alaska Airlines Flight 1282 returned safely to @flyPDX around 5 p.m. local time on Friday, Jan. 5, after the crew reported a pressurization issue. The aircraft was traveling to @flyONT in California. The FAA and National Transportation Safety Board (NTSB) will investigate.

