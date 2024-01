Este año sin duda habrá mucha música, entrevistas y conciertos que les llevaré de la mano. Por eso los invito a que sigan pendientes de Preludio y sin más, arrancamos con el primero.

Tal vez ya hayan visto la película Saltburn, sí esa en la que aparecen Jacob Elordi y Barry Keoghan, en la que además de la trama, se ha hablado que sí este último usó un prostético o lo que vimos fue real mientras bailaba desnudo.

Pero eso no es lo importante, aquí lo que ha llamado la atención es que un hit del 2001 ha vuelto a dar de qué hablar. Me refiero a Murder on the dancefloor de Sophie Ellis-Bextor.

En redes sociales el nombre de la cantante británica se ha vuelto tendencia y muchos han recordado ese gran tema de Nu-disco que estuvo en el lugar 2 del chart inglés en aquel año. Sin duda un hit.

A 22 años de su lanzamiento las nuevas generaciones han volteado a ver a Sophie Ellis-Bextor pues muchos no sabían de su existencia. Eso ha causado que los millennials usen las redes sociales para “ilustrar” a los menores de 25 años pues cuando este tema fue lanzado estos apenas habían nacido o tenían dos años.

Pero volviendo a Sophie, ella salió de una agrupación llamada Theaudience la cual tocaba rock y britpop teniéndola como vocalista a finales de los 90 pero no fue hasta el 2000 que se unió al productor Spiller para el tema Groovejet (If This Ain’t Love) alcanzando el #1 en Reino Unido y lanzándose como solista. Lo demás fue historia.

Aunque podríamos decir que su disquera no la valoró en su tiempo, ella siguió dando temas de calidad tras su debut Read My Lips.

Uno de sus trabajos más destacados fue el álbum Make a Scene lanzado en 2011 y con el cual finalizó su contrato con su disquera.

En este Ellis-Bextor defendió el electropop, género con el que destacó ya que su peculiar tono de voz y lo que estaba en tendencia fueron el match perfecto.

Tras esto, le siguieron Wanderlust, Familia y recientemente, HANA, los cuales lanzó de forma independiente y que la ha llevado de tour en algunos puntos del planeta.

El año pasado estuvo en el Corona Capital Guadalajara dejando con un buen sabor de boca a quienes la vieron.

Tras el éxito de Murder On The Dancefloor, la canción entró por primera vez en el top 100 global de Spotify.

Aunque el tema es bueno podemos decir que ella es más que ese track. Y también puedo decir que jamás se fue pues siguió creando temas bajo sus condiciones y con un grupo de fans que ha sido fiel a lo largo de los años.

¿Será que este boom marque el resurgimiento de la gran Sophie Ellis-Bextor? Sólo queda esperar.

Seguimos…

@Leo_Vega