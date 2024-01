Luego del estreno del filme Saltburn protagonizado por Jacob Elordi y Barry Keoghan los elogios y criticas a la película no se han hecho esperar pero algo que ha llamado la atención es la aparición del tema “Murder on the Dancefloor” de la cantante británica, Sophie Ellis-Bextor.

Este tema de Nu-Disco fue lanzado en el 2001 y en aquel año le dio reconocimiento, a la también modelo, debido al ritmo del track y a la peculiar voz que tiene la cual encajaba bien con el sonido electrónico.

Tanto ha sido el impacto de este track que la generación Z se ha puesto a investigar sobre la carrera de Ellis-Bextor la cual ha sido de suma relevancia en la electrónica. Además de que los Millennials también han entrado a la conversación para enseñar que tiene más canciones además de la ya mencionada.

De igual forma la cantante se ha pronunciado en redes sociales agradeciendo por escuchar el tema.

¿Quién es Sophie Ellis-Bextor?

Sophie Ellis-Bextor es una cantante nacida en Londres el 10 de abril de 1979 y a lo largo de su carrera ha sido compositora y también modelo.

Sus temas mezclan el dance, indie, rock y electrónica, especificamente el Nu-disco.

Su éxito se dio a inicios de los años 2000 debido al tema “Murder on the Dancefloor” y también “Get over you” de su álbum debut Read My Lips. El éxito de Ellis-Bextor se vio reflejado en Europa, Asia y parte de Latinoamérica.

Tanto fue el impacto que se presentó el en programa Hoy para cantar su éxito más grande.

Sophie Ellis Bextor en Hoy con Juan José Ulloa y Gloria Calzada. https://t.co/PA7metcmkG pic.twitter.com/q25TlRjqLA — Laura Pico (@LauraPicoSA) December 22, 2020

Después de Read My Lips, Ellis-Bextor lanzó más materiales los cuales no tuvieron el mismo impacto que su debut. No fue hasta 2011 que terminó su contrato con Universal Music para lanzar música de forma independiente.

De su era indie han salido materiales como Wanderlust, Familia y recientemente Hana.

En 2023 la cantante visitó México como parte del Corona Capital Guadalajara siendo su primera visita en años.

