El alcalde de Lyon, Grégory Doucet, dio a conocer a través de su cuenta de X el fallecimiento de Claude Bloch, último superviviente del campo de concentración Nazi ubicado en Auschwitz. La noticia se dio a conocer la noche del pasado 31 de diciembre de 2023.

De acuerdo con la información dada a conocer por el alcalde de esta ciudad, Bloch murió a la edad de 95 años, sin precisar los motivos de su muerte, Grégory extendió su pésame a todos sus familiares y amigos.

Claude Bloch nació el 1 de noviembre de 1928 en la ciudad de Lyon, durante su adolescencia vivió en carne propia los horrores de lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Deportado de su natal Francia, en 1944 llegó al campo de concentración Nazi de Auschwitz en Polonia junto a su abuelo y su madre.

Bloch perdió su identidad y fue identificado como el prisionero “B-3692”, fue hasta finales de ese año que pudo recuperar su libertad y en 1945 pudo regresar a Francia para reconstruir su vida. Después de esta terrible experiencia, Claude se convirtió en contador y en “portador de la memoria”, esto con la finalidad de hacer conciencia sobre los horrores que trajo el Holocausto al mundo.

Luego de darse a conocer la noticia de su fallecimiento, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el Memorial de Auschwitz dedicaron un par de palabras de despedida al superviviente de uno de los hechos históricos más atroces cometidos por la humanidad.

With great sadness we share the information about passing away of an Auschwitz Survivor Claude Bloch.

Claude was born in November 1928 in Lyon. He was deported to Auschwitz from Drancy on 31 July 1944 in a transport of 1309 Jews.

On the selection platform at Auschwitz… https://t.co/it5PW1E6CT pic.twitter.com/6lf0YmcIbJ

— Auschwitz Memorial (@AuschwitzMuseum) January 1, 2024