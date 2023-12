A dos días de que acabe el año 2023 el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama se ha vuelto tendencia. Y es que ha compartido de nueva cuenta su listado de canciones favoritas de este año como lo ha hecho desde que estaba en el poder.

Algo que ha caracterizado al listado de Obama es que incluye temas de diversos géneros musicales e idiomas. Este año no fue la excepción pues en este incluye a talento latino.

Ejemplo de ello es la aparición de “TQG” de Karol G con Shakira y “La bebé (remix)” de Yng Lvcas y Peso Pluma siendo los únicos temas latinos del listado.

Pero también hay canciones como “Sprinter” de Dave & Central Cee, “Cobra” de Megan Thee Stallion, “America Has a Problem” de Beyoncé y Kendrick Lamar, “My Love Mine All Mine” de Mitski, entre otras.

Here are some of my favorite songs from this year. Let me know if there are any artists or songs I should check out. pic.twitter.com/8BaeGxWUsv

— Barack Obama (@BarackObama) December 29, 2023