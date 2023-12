La conductora afirmó que al desvanecerse en un enlace en vivo no se trató de una broma por el Día de los Santos Inocentes.

Dicho hecho ocurrió la mañana de este 28 de diciembre en un enlace vivo realizado en el noticiero de Telediario en Monterrey, Nuevo León.

A través de las redes sociales se difundió el clip del momento exacto en que se desvaneció la conductora, quien se trata de Pamela Villanueva.

Te podría interesar: Peso Pluma supera a Taylor Swift y se convierte en el artista más escuchado de YouTube en EU

En las imágenes -captadas por dicho noticiero- se aprecia a Villanueva concluyendo un enlace en vivo que tuvo con un reportero.

Justo cuando se estaba despidiendo, Pamela empezó a tener dificultades para hablar, tras unos breves segundos su semblante cambió y dio algunos pequeños pasos hasta desvanecerse.

Ante esta situación, el camarógrafo que tenía en cuadro a Pamela Villanueva corrió a evitar que la conductora cayera de lleno al suelo, por lo que cambió el cuadro ahora enfocando las piernas y pies de la periodista Sandra González.

Ante la viralización del clip, los internautas en redes sociales cuestionaron la veracidad del video, ya que este 28 de diciembre es el Día de los Santos Inocentes, por lo que algunos acostumbran a realizar bromas.

En vivo#ULTIMAHORA 😲 Ojalá no haya pasado a mayores este desmayo que sufrió la conductora Pamela Villanueva en el Telediario de mediodía de Multimedios. México-Toluca

Putipobre

Bisogno pic.twitter.com/Tly2uPbMwg — Luiz Ponce (@Bichitogatillo) December 28, 2023

Posteriormente, González y Erik Solheim (también conductor del noticiero) informaron que su compañera bien y que el hecho no se trató de ninguna broma.

Te podría interesar: Silvia Pinal sigue recuperándose; sale de terapia intensiva

Incluso los periodistas se contactaron con Villanueva para aclarar la situación y saber su estado de salud.

“No fue una broma, más allá de lo que se comentaba en redes, me desvanecí, pero no pasó a mayores, no hubo un desmayo como tal, no perdí la conciencia, me brindaron atención médica de manera inmediata con el doctor que está en las instalaciones”, comentó Pamela Villanueva.

Por último, indicó que los médicos le recomendaron guardar reposo y realizarse algunos estudios para descartar algo más grave.

▶️ “Estoy bien, fue una descompensación nada más”: Pamela Villanueva confirma que se encuentra en buen estado luego de haberse desvanecido durante la transmisión. 📺 #TelediarioMediodía con @Erik_Reportero, @sandragonzalezc y @paamvillanueva pic.twitter.com/0K4yRQbjQZ — @telediariomty (@telediariomty) December 28, 2023

LEO