Aquí te decimos cuál el top 10 de las mejores peleas que se han protagonizado en los realities shows en México.

El año está por terminar, pero antes de que suceda esto y con el fin de que pases gratos momentos, a continuación te presentaremos las 10 peleas más épicas y acaloradas que integrantes del medio artístico han protagonizado en diferentes realities shows que se han producido en México.

Los productos televisivos de cadena abierta, cada vez más, están dejando de tener notoriedad entre las masas, esto debido a la gran oferta de películas, series y/o documentales que las plataformas de streaming lanzan constantemente y que sin duda acaparan la atención de los espectadores.

Sin embargo, en México, son pocos los programas como telenovelas, series de antologías mexicanas o incluso realities, que han tenido buenos niveles de audiencia y varias temporadas, no solo por el formato que manejan, los artistas que participan en ellos, sino también por las polémicas que han surgido a través de estos contenidos.

Es por ello que aquí te dejamos el top diez de las peleas más dramáticas y divertidas de reality shows, que han acaparado el mundo de la pantalla chica, según el hilo de HugoAlexander Maldonado

10 – En 2015, Lolita Cortes y Jolette, protagonizaron una “fuerte” pelea, luego de que la controversial alumna de la Academia, le contestará a la bailarina y actriz, que en ese momento fungió como juez. Esto debido a que no le gustaron los comentarios críticos que le habían realizado tras su participación artística.

De tal suerte que, Lolita enfurecida por el actuar de la joven, le pidió al auditorio que ya no la salvaran, y nos regaló su frase: “Ya no voten por ella”.

9- Danna Paola vs Gibran

Hace casi cuatro años la cantante mexicana vivió también un acalorado “enfrentamiento” con uno de los alumnos de la Academia, luego de que este la insultara tras no estar de acuerdo con la crítica positiva que Danna le dio, y la cual termino destrozándolo.

8- Belinda Vs Ha- Ash

Durante el programa “Me Pongo de Pie” , ‘La Pobre Niña Nice’, les hizo ver su suerte a las hermanas y a la participante que asesoraban musicalmente, debido a que no les dio el puntaje– calificación- tras la participación de la jove , debido a que no interpretó adecuadamente la canción que le había tocado. En su defensa, las Ha-Ash, apelaron a que le habían cambiado el tema de última hora, por lo que no tuvo el tiempo suficiente para ensayar.

El momento es tan irónico que existen GIFs de eso.

7.- Lupita D’alessio vs Susana Zabaleta

En 2006 durante el programa “Cantando por un sueño”, que era conducido por Adal Ramones, Lupita quien era la invitada a un reto, tras supuestamente no haber quien la enfrenta, Zabaleta (juez) tomo la decisión de entrarle al mano a mano. Sin embargo, a la intérprete de “Inocente pobre amiga”, no le pareció mucho la idea, y menos porque presuntamente la humillo.

6.- Lupita D’Alessio vs Gloria Trevi

Tras el éxito de cantando por un sueño, otro programa llamado “El show de los sueños” surgió, y durante este varios momentos iónicos, como el que portagonizó la juez Lupita D’alessio, tras ponerse como leona cuando la Trevi le dijo que “el burro hablando de orejas”, debido a que en un programa anterior le criticó que gritaba mucho.

5.- Niurka vs Aura Cristiana

TV AZTECA hizo en el 2014 su versión de un programa llamado “Soy tu doble” donde unos famosos imitaban a otros más famosos. A Aura Cristina Geithner le fue como en feria cuando representó a la amiga personal de Niurka Marcos: Gloria Trevi

4 -Sergio Goyri vs Lolita Cortés

Televisa no soportó que TV AZTECA facturara con las perreadas, digo, críticas de Lolita Cortés y se la llevaron a Bailando por un sueño 2017, donde Sergio Goyri explotó en su contra

3.- Lolita vs Laura Bozzo

Ya con Lola Cortés en sus filas, si había algo más hilarante era enfrentarla a Laura Bozzo. Y que se le va ocurriendo a la productora del programa Hoy, generando momentos que no tiene ni la AAA.

2.- Ana Bárbara vs Arturo Lopéz Gavito

Antes de ser íntimos amigos en la última generación de La Academia, Ana Bárbara enfrentó a Gavito en otra generación atrás, debido a que opino que uno de los temas de la grupera era un “bodrio”.

1.- Ema Pulido vs Niurka

Por si no lo sabían, TV AZTECA hizo un reality de baile en el 2014 llamado México Baila. En dicha emisión, las polémicas bailarinas se enfrentaron porque Ema le dijo a Niurka que no podía bailar con esos tatuajes.

