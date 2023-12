Un amor joven, un paisaje espectacular, una historia que revive el duranguense y una química entre los protagonistas, es parte de lo que nos trae el cortometraje mexicano ‘No me digas wey’.

Desde la publicación del adelanto en julio de este año, ‘No me digas wey’ causó furor entre los usuarios de TikTok, la red social más utilizada, popular de la actualidad y centro estratégico para su promoción.

Poco a poco se develó ando la trama de esta historia, que millones de jóvenes querían conocer más.

“¿Está en Netflix?”, “¿Cuándo se estrena?”, “¿En qué plataforma lo puedo ver?”, “¡Necesitamos más!”, fueron parte de los comentarios que se leen en la red social.

Y fue a través de esta estrategia que Said Olvera, un joven director, de 24 años, muy talentoso, logró generar el suficiente interés. Rápidamente, llamó la atención obteniendo, hasta el momento, más de un millón, 700 mil visualizaciones en YouTube, del cortometraje que solamente dura 11 minutos.

“Fue justo porque (TikTok) es una nueva herramienta, es como la democratización del alcance”, nos reveló el director. Además, el tiempo de duración se planeó justo en ese lapso con la finalidad de que la gente conectara con los cortos y fueran a conocer la historia completa.

¿De qué trata la historia?

‘No me digas wey’ aborda la historia de Natalia y Jano, dos amigos que están a punto de confesar sus sentimientos, sin saber que el otro está por hacer lo mismo. Durante los 11 minutos y 14 segundos que dura este cortometraje, los jóvenes enamorados disfrutan de la vista de El Mirador en San Luis Potosí, donde se encuentran mientras escuchan duranguense.

¿Por qué este género musical? El director originario de San Luis Potosí nos contó que se trató de un elemento personal, “la verdad es que crecí con el duranguense y me causa nostalgia naturalmente”.

Aunque se trata de una historia “sencilla”, el film busca especular sobre el tiempo, las oportunidades, el momento e incluso las casualidades, hacen que estos dos amigos expresen lo que en verdad sienten el uno por el otro.

Como nos reveló Esteban Rosas, actor que interpreta a Jano en el corto, la historia es una breve reflexión sobre no quedarse con las ganas de decir a esa persona lo que sientes, lo que quieres expresarle. “Por más malo que sea la situación, nunca te arrepientas de hacerlo, si lo hiciste, lo hiciste, si te funcionó, qué bueno, sino ni modo, es un error del que vas a aprender”.

Como espectador no se puede evitar, quedar atrapado por la historia; y la química que los dos actores muestran en pantalla mientras llega el tan esperado momento en que alguno de estos amigos le confiese su amor al otro.

“Fue un poquito de suerte, la verdad, en el sentido de la química, porque no sabíamos cómo iban a funcionar, tuvimos solamente un ensayo previo, creo es como una combinación tanto como de un buen ambiente en ese momento y creo que el guion se presta un poco para esa conversación, ese jugueteo y por la música también”, nos detalló el director.

Esteban señaló que anteriormente ya había trabajado con Paula, no como actores, sino que fue durante la serie Pedro Infante de Televisa, que él fue coordinador de extras, donde ella llegó.

“Cuando me enteré que era ella quien iba a grabar (a Natalia) dije ‘no inventes’ ya nos conocemos, ya hay un poquito de confianza, entonces yo creo que fue lo que afortunadamente nos ayudó a los dos”.

El actor, de 23 de años, quedó fascinado con el guion una vez que se reunieron para dar lectura “no forzábamos la actuación, no forzábamos el lenguaje”.

Emoción y sorpresa, fue lo que pasó por la mente del joven actor al ver el proyecto final, “el día que veo que sale el primer tráiler en TikTok, dije ‘wow, wow la verdad se ve que promete'”.

Esteban no se equivocó, pues la gente se identificó con la historia. Recordaron el pasado al escuchar temas como ‘Por tu amor’, Llegar con ella’, ‘Mi credo’, ‘La abeja miope’, ‘El sube y baja’ y ‘La vecinita’.

Éxito que ni Said, ni Esteban o cualquier otra persona del cast pudiera haber imaginado y que a todos tomó por sorpresa

“La verdad estoy súper supersorprendido, no pensé que fuera a tener el impacto que está teniendo porque no solamente lo he llegado a ver en TikTok, también lo he llegado a ver en Instagram y Facebook”, nos contó el actor.

El director señaló que la aceptación de su trabajo en redes sociales fue mucho mejor de lo que esperaba y en ningún momento dimensionó el alcance, pero desde un inicio se propuso para que el contenido fuera viral.

“La intención desde que se hizo el guion y se empezó a filmar, era que se hiciera como un productor viral, siempre fue la intención desde un principio”.

¿Habrá precuela de ‘No me digas wey’?

A través de los comentarios en distintas plataformas se pueden leer preguntas acerca del final y sobre todo si existirá una continuidad entre estos jóvenes que se han robado las miradas de redes sociales.

Said nos reveló que no está cerrado a la posibilidad de hacer una precuela de ‘No me digas wey’, sin dar mayor información, pero deja la posibilidad de llevar a cabo el proyecto.

“Probablemente, si se pueda realizar una precuela, que creo que es donde se presta más que una secuela, o sea, si hay continuación sería de una precuela”.

¿Quién es el director del corto ‘No me digas wey’?

La mente detrás de la historia que revivió el duranguense con el cortometraje ‘No me digas wey’, es Said Ramírez Olvera, a quien puedes encontrar en Instagram como @said_olvera.

Originario de San Luis Potosí, México, Said Olvera estudió Administración en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), pero su pasión se centra en la dirección de films.

Permanente se prepara tomando cursos y talleres de cine. Recientemente, tomó uno con Fernando Frías, quien fue el director de la película ‘Ya no estoy aquí’ de Netflix.

¿Quiénes son los actores del corto ‘No me digas wey’?

El cortometraje ‘No me digas wey’ presenta como personajes principales a Natalia y Jano, quienes fueron interpretados por dos jóvenes mexicanos: Paola Nuñez y Esteban Rosas, a quienes puedes encontrar en Instagram como @paunuol12 y @es.kroetzsch, respectivamente.

Jorge Esteban Rosas Kroetzsch, conocido mejor como Esteban Kroetzsch, de 23 años, originario de San Luis Potosí, San Luis Potosí, México, es bailarín, actor y actualmente estudia Cine y Administración Digital en la UNIAT University of Advanced Technologies.

Su pasión surge con la convicción de expresar pensamientos diferentes, a partir de este arte; ya sean personales o grupales.

Su trayectoria en Teatro Musical es en obras como Aladdin y Judas Prodit in Calcibus. Ha participado en 27 videos musicales. Dos cortometrajes, incluyendo ‘No me digas wey’ y UASLP. Ha trabajado en tres bioseries: Pedro Páramo, María Félix y Pedro Infante, como extra y coordinador de extras.

Mauricio Carreto , diseñador gráfico de Puebla , y quien fue el encargado de elaborar la imagen para las cubetas de KFC en México para promover el Super Bowl 2023 , fue quien diseñó la portada del cortometraje ‘ No me digas wey ‘.

‘No me digas wey’ es el primer cortometraje que dirige Said Olvera a sus 24 años.