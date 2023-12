El interés por adquirir una vacuna Pfizer contra el Covid-19 se desbordó en la Ciudad de México; tras liberar su venta en algunas farmacias privadas, las 4 mil 500 dosis del biológico se agotaron en menos de seis horas y dejó a la espera a muchas personas.

Durante un recorrido realizado por 24 HORAS en las farmacias San Pablo, del Ahorro, Benavides y Guadalajara se constató cómo las personas buscaban adquirir la vacuna con precios desde los 858 pesos; sin embargo, en la mayoría de los casos algunos establecimientos no la tuvieron y en la cadena que si la vendió se terminó ya que las dosis fueron entre 60 y 120.

“Ya no hay, nada más llegaron 60 vacunas, muy poquitas, y hablas tú y en lugar de canalizarte al consultorio directamente para que te informen te dan información según monitoreando todas las sucursales de la Ciudad de México, y te dicen que hay en esta o hay en la otra, pero no es cierto, no hay”, explicó la señora Guadalupe Aguilar.

Mucho se ha dicho que las vacunas que aplica el Gobierno no sirven, motivo el cual es necesario salir a buscar la vacuna en que ya se vende en farmacias; sin embargo, al enterarse que

“Nada más me dijeron que no tienen, que sólo tuvieron para 60 personas y que no saben cuándo vayan a llegar (más) o cuando le vayan a surtir, cuando vaya a haber un lote más”, explicó la señora Arcelia Gónzalez, quien refirió que ante la poca disponibilidad buscó en otros establecimientos y no encontró.

“Vender 60, la verdad, es una burla, se burlan de la gente. Hablamos a la San Pablo y nos advirtieron que serían 120 máximo por farmacia”, comentó.

Desde que empezó la pandemia se creó una gran expectativa por la vacuna, luego se supo que la mejor valorada fue la Pfizer y la AstraZeneca y aunque el Presidente diga: “Es la vacuna de los ricos, debe de entender que uno trabaja para comprar lo que quiera y esto se trata de un tema de salud”.

Javier Hernández quien no pudo vacunarse con Pfizer señaló que sólo acudiría a un Centro de Salud si sabe que le van a aplicar la SPUTNIK-V , pues a él se la pusieron y no se enfermó de gravedad. “Si la venden la compro y me la pongo”.

Aclaró que la efectividad de Abdala no es la misma que con las vacunas que le aplicaron, motivo por el cual no la convence.

En contraparte, personas que acudieron en busca del biológico gratuito que aplica el Gobierno Federal, los cuales son Abdala y SPUTNIK-V, buscaban el último ya que el de origen cubano no era de su interés

Las autoridades de salud informaron que del 21 de diciembre de 2022 al 4 de diciembre de 2023 se han aplicado 562 mil 991 dosis de Abdala, vacuna que actualmente se encuentra disponible en más de 200 Centros de Salud para la inmunización de grupos vulnerables como mayores de 60 años, mujeres embarazadas, niñas y niños de 5 a 17 años de edad y mayores de 18 años con comorbilidades.

En las Farmacias del Ahorro, la venta del producto sería a partir de hoy, ya que enfrentaron un contratiempo con el tema de la refrigeración, dijo uno de los empleados.

En el caso de Farmacias Benavides, un trabajador informó que será a partir del próximo sábado cuando la tengan disponible.