Lupita Jones dijo en sus lives que nunca sería parte del certamen Miss Grand porque no le agradaba, utilizando frases como: “Miss Grand no me gusta, eso no”, “¿ustedes creen que yo voy a querer tomar esa cosa?”.

Y acaba de anunciar que ya es parte de Miss Grand Internacional, por eso debemos ser cuidadosos con las palabras y con el “yo nunca o yo siempre”.

Daniela Parra está muy contenta por haber participado y ganado el concurso Las Estrellas Bailan en Hoy, fue lo mejor de este año, ya que sigue triste porque su padre está en la cárcel.

Dany cuenta que ha perdido el gusto por celebrar la Navidad, porque los últimos años la ha pasado en prisión, pero ahora le llevará comida a su papá y estarán un rato juntos y luego irá a casa de su novio.

La joven no tiene sentimientos en contra de su hermana Alexa, antes la amaba, pero la desconoce, porque no entiende sus acciones y de Ginny Hoffman prefiere no hablar.

César Bono ganó la demanda en contra de la inquilina que dejó de pagarle la renta y que además, no quería salirse de su casa; afortunadamente le ayudaron para resolver pronto este asunto y podrá volver a rentarla.

Aracely Arámbula celebró los 15 años de su hijo y le dedicó unas bellas palabras y uno siempre piensa que Luis Miguel se ha perdido muchos años cerca de sus hijos, porque lejos de la pensión alimenticia, debería compartir bellos momentos con ellos.

Por cierto, que El Sol se acaba de presentar en el estadio Jalisco de Guadalajara y hubo muchos fans molestos, ya que les vendieron boletos en 2 mil 500 pesos y no había lugares disponibles, responsabilizan a FunTicket. Relatan que ni siquiera revisaban los boletos y los dejaban pasar, era tal la aglomeración que no podían ni respirar y varias personas se sintieron mal y se salieron.

Christian Nodal celebró los 30 años de Cazzu y se mostraron de lo más enamorados, mientras veían en primera fila al intérprete de La Incondicional.

Adianez Hernández comenta que su separación de Rodrigo Cachero fue muy dolorosa, porque aunque ella fue infiel y lo reconoció, la atacaron sin piedad, sin saber bien cómo fueron las cosas; desafortunadamente no puede dar más detalles por sus hijos.

En estos momentos, se lleva bien con Rodrigo y acaban de celebrar juntos el cumpleaños de su nene.

Para Raquenel fue liberador contar en su programa lo que vivió, pensó que ya había sanado y descubrió que todavía había heridas sin sanar. Su podcast En boca cerrada temporada 1 y 2 fue un éxito y no descarta hacer una tercera parte. Mientras tanto, relanzó el tema A contratiempo y ha tenido muy buenos resultados.

Analizando esa letra y las canciones de Gloria Trevi, en ellas contaban lo que sucedía, pero nadie puso atención y mucho menos, se dieron cuenta que hablaban de Sergio Andrade.

Tengo un pendiente, Shanik Berman le pide a Verónica Castro que la perdone por haber entrevistado a Yolanda Andrade, quiere volver a ser su amiga, ¿creen que Verónica le llame?

Hay más… pero hasta ahí les cuento.

