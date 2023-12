A través de un comunicado, la empresa desarrolladora de videojuegos conocida como Naughty Dog dio a conocer la noticia de que el proyecto de la versión multijugador de “The Last of Us” había sido cancelada, catalogándola como una decisión “increíblemente difícil de tomar”.

La empresa se dijo muy apenada con todos los fans que estaban expectantes al lanzamiento de esta versión que tenía como objetivo unir a la comunidad y seguir desarrollando el universo alrededor de este videojuego que se ha ganado el cariño de muchas personas.

Naughty Dog mencionó que esta versión multijugador de “The Last of Us” se estaba trabajando a la par de cuando lanzaron la segunda parte de la saga, pero a la hora de seguir trazando el rumbo que tomaría la historia se definieron por continuar con la idea narrativa del videojuego en lugar de enfocar sus esfuerzos para la versión online.

Con la noticia de esta cancelación, algunos desarrolladores y miembros del equipo creativo compartieron algunos detalles del proceso para la elaboración de este número, el cual catalogaron como un “juego muy divertido”.

Tras el anuncio y al ver la reacción de los desarrolladores del proyecto, cientos de fans han mostrado su apoyo y cariño a todo el staff que estaba encargado de elevar la experiencia para la comunidad.

Otros se han mostrado muy molestos debido a que la versión multijugador de “The Last of Us: Part I” ya no está disponible y este nuevo proyecto lo consideraban bastante alentador para que los jugadores pudieran disfrutar de una nueva experiencia con gráficos mejorados.

Ahora los usuarios deberán conformarse con la versión remasterizada de la segunda parte para la PS5 y esperar noticias sobre la continuación de esta dramática historia.

Am I allowed to talk about if I worked on the tlou mp thing now that it’s dead?

Because if I could i learned a fuckton on that project and my heart goes out to everyone else who worked on it pic.twitter.com/zrPhywwLFA

— Adrian Campos (@MLPcampos) December 15, 2023