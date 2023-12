La cantante y empresaria estadounidense, Madonna​, sorprendió a sus fans tras revelar que pasó 48 horas en coma inducido tras padecer de insuficiencia renal y pulmonar.

Este sábado 16 de diciembre la Reina del Pop sorprendió a sus fans luego de su presentación en Brooklyn, Nueva York, con motivo de su gira The Celebration Tour, tras dar a conocer que el pasado mes de junio fue ingresada a cuidados intensivos por una infección bacteriana que le provocó daños en sus órganos internos.

Lo anterior a causa de una insuficiencia renal y pulmonar que le hicieron estar a punto de perder la vida, pero gracias a su amiga Shavawn, la cantante de 65 años logró salir avante tras dicha situación.

Pues relató a cerca de 19 mil personas que asistieron a su magna presentación, que Shavawn fue quien literalmente le salvó la vida, pues fue ella quien la encontró inconsciente en el piso de su baño y ante la situación de inmediato pidió ayuda.

“Esta noche hay gente muy importante. Hay una mujer que me arrastró al hospital… ni siquiera me acuerdo; me desmayé en el suelo del baño y me desperté en la UCI… Estuve 48 horas en coma inducido. Ella me salvó la vida. Gracias, Shavawn…

Estaba en la UCI. Mis pulmones no funcionaban, no respiraba por mí misma, me fallaban los riñones. Estaba infectada por una bacteria que nadie conoce. La tasa de mortalidad era del 40%”.

Por otro lado, la intérprete de “Popular” mencionó que lo único que recuerda de lo que vivió hace seis meses después de desmayarse, es que despertó rodeada de sus hijos en el hospital. Entre broma señaló que solo se habían reunido justo para el momento de su muerte.

“Cuando recobré la consciencia por primera vez y vi a mis seis increíbles hijos sentados a mi alrededor, sentí que tuve que morir para tener a todos mis hijos en una habitación […] pero pensé: esto es lo que me salvará. Mis hijos me salvarán. No soy yo quien les ha salvado a ellos”.

Y, si bien, dicha situación en su momento conmocionó no solo a su familia sino también a sus fans; Madonna tras recuperarse y valorar bastante el simple hecho de seguir con vida y de conocer un lado de sus hijos que no había podido descubrir en todos estos años, continuó el show como toda una profesional.

De tal suerte que, The Celebration Tour sigue en marcha, y este martes se llevará a cabo el segundo y último show de Madonna en Washington antes de partir a otras ciudades como Los Ángeles y claro está México para 2024.

CSAS