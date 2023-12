Sin haber tenido un “acercamiento formal” con la precandidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, exgobernadores y actuales senadores, todos expriistas, anunciaron la conformación de la Alianza Progresista en favor de la aspirante de la Cuarta Transformación.

El alcalde de Cuajimalpa, Adrián Ruvalcaba, los senadores Eruviel Ávila, Jorge Carlos Ramírez Marín y Nuvia Mayorga; así como el exgobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, expresaron su apoyo incondicional a la precandidata de la Cuarta Transformación.

“Quiero compartirles que encontramos simpatía por la propuesta que tiene proyecto y plan y que propone la transformación del Eje de la doctora Claudia Sheinbaum. Estaremos en los próximos días y meses recorriendo el país porque hay muchas mexicanas y mexicanos que sin duda tienen esa vocación de seguir construyendo las mejores páginas de la historia”, anunció el oaxaqueño Alejandro Murat.

El alcalde de Cuajimalpa, Adrián Ruvalcaba dijo que la conformación de la Alianza no es por ser oportunistas, “lo que queremos es sumar esfuerzos con alguien que por lo menos ha mandado una señal, con los que hemos tenido la oportunidad de colaborar con ella (Claudia Sheinbaum, de que se puede colaborar en equipo”. Aunque aclaró que si el día de mañana pueden sumar desde alguna posición, “que bien, pero hoy la prioridad es más que no lleguen estos personajes que estuvieron anteriormente y que han dañado tanto y que por lo menos hoy una persona honesta y justa ocupe un espacio”.

Ruvalcaba aprovechó para compadecer a la precandidata de la coalición Fuerza y Corazón por México (PAN, PRI y PRD) Xóchitl Gálvez. “Pobre Xóchitl, tan lejos del triunfo y tan cerca de Alito”, refirió.

En tanto, el exgobernador del Estado de México y actual senador de la República, Eruviel Ávila, justificó su adhesión al proyecto de Claudia Sheinbaum por las coincidencias que tienen en común. “En lo particular me identifico con la doctora Sheinbaum porque somos hijos de una misma alma mater la UNAM, su currículum es superior, pero celebro que sea licenciada, que tenga grado de maestría, que tenga el grado de Doctora, que sea científica porque pasé yo también por ahí en otras áreas en otras materias”.

Aclaró que este proyecto al que se suma, no se trata de “chambas” sino de convicciones. “Eruviel Ávila no está en búsqueda de chamba, de hueso, no tengo ningún plan en ese sentido, yo le apuesto a que le vaya muy bien a México y eso se va a lograr con la doctora Claudia Sheinbaum”.

Y aprovechó para invitar a todos los que ya no se sienten identificados con las dirigencias “que nos han fallado del Frente opositor que aquí tienen los brazos abiertos y serán bienvenidas y bienvenidos a este Frente”.

La senadora Nuvia Mayorga quien ya es militante del Partido Verde, dijo que la Alianza Progresista la forman “quienes tenemos claro de qué lado de la historia queremos estar, nosotros estamos del lado de México, a nosotros no nos mueven intereses personales”, aseguró.

Estos personajes iniciarán una gira por todo el país para promover la Alianza y el proyecto de Claudia Sheinbaum, no obstante, reconocieron que hasta ahora no han platicado con la precandidata presidencia y no tienen cita para ello.

LDAV