Las razones que argumenta el presidente Andrés Manuel López Obrador para intentar desaparecer los organismos autónomos a través de una iniciativa que enviará el Congreso son una mentira.

En el video mensaje que sus redes sociales todos los lunes, el excandidato presidencial en 2018 y actual aspirante al Senado, refutó las afirmaciones del mandatario para eliminar al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la Comisión Federal de Competencia (Cofece) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE), entre otras.

“¿Te acuerdas qué argumento nos ha dado López Obrador para eliminar al INE, a la COFECE y al INAI, entre otros organismos?, siempre dice que son muy costosos, muy onerosos… Que los quiere eliminar para ahorrar. “Es una gran mentira que, una vez descubierta, revela las verdaderas intenciones de López Obrador.

“Pero hay algo que no cuadra, resulta que la CNDH cuesta más, tiene más presupuesto, que la COFECE y el INAI juntos. Entonces, ¿por qué quiere eliminar estos dos, pero no a la CNDH? La respuesta es muy simple. Porque sí controla la CNDH, desde que puso a una militante de Morena al frente. Y, en cambio, no controla a la COFECE y al INAI”, afirma Anaya en su mensaje.

Por tanto, concluyó, lo del supuesto ahorro es un pretexto y una mentira y la realidad es muy simple, “López Obrador tiene una obsesión por el control. Todo lo que no controla, le molesta. Por eso quiere debilitar al Poder Judicial. Por eso quiere eliminar al INE. Y por eso quiere eliminar al INAI y a la COFECE”.

Lo peligroso de esta postura, continuó, es que no toma en cuenta que sin INE no hay democracia. Sin INAI no hay transparencia. Y sin la COFECE no hay quién sancione a las empresas que ilegalmente se pongan de acuerdo para subir los precios.

Es decir, sostuvo el panista, cada uno de estos organismos cumple una función primordial para el funcionamiento y adecuado equilibrio de las atribuciones del Estado mexicano, por lo que su eliminación afectaría gravemente los derechos de la población.

