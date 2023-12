A unos cuantos metros del presidente de Estados Unidos, un conductor chocó contra el convoy de Joe Biden.

La noche de este 17 de diciembre Biden tuvo un acto de campaña en un recinto ubicado en la ciudad de Wilmington, en el estado de Delaware, en Estado Unidos.

Al dicho sitio se dieron cita algunos reporteros y medios de comunicación para cubrir el evento pero a la salida del mandatario estadounidense se suscita algo impensado.

A través de redes sociales se difundieron videos del momento en que Joe Biden deja el recinto y se dirige hacia una camioneta escoltado por escoltas.

Sin embargo, antes de que subiera al vehículo presidencial se escucha un fuerte estruendo del choque de un vehículo, esto llamó la atención de todos -incluida la del Presidente de Estados Unidos- quienes observaron con detenimiento.

Se trató de que un conductor chocó contra los vehículos de seguridad del mandatario quien tuvo que ser cubierto por sus escoltas para poder protegerlo.

Los demás miembros de seguridad sacaron sus armas contra el conductor ya que consideraron que podría tratarse de un posible atentado contra el mandatario.

Al corte se desconoce porque se debió al choque y si se trató de un accidente, o bien, algo más grave. El presidente y Jill Biden salieron del sitio sanos y salvos.

🚨#BREAKING: Clearer footage of the Presidential motorcade incident shows the moment when Joe Biden was walking out of his campaign headquarters and about 9 seconds into the footage, you can hear the crash as a car collides with his motorcade. The driver of the car is reportedly… pic.twitter.com/LZnPoBkTtM

— R A W S A L E R T S (@rawsalerts) December 18, 2023