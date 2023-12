Colin Burgess, primer baterista de AC/DC, falleció a los 77 años.

Así lo confirmó la banda de heavy metal a través de un mensaje de despedida en su cuenta de X (@acdc).

“Es muy triste saber del fallecimiento de Colin Burgess. Fue nuestro primer baterista y un músico muy respetado. Felices recuerdos, rockea en paz, Colin”.

Very sad to hear of the passing of Colin Burgess. He was our first drummer and a very respected musician. Happy memories, rock in peace Colin. pic.twitter.com/8jWLXq8TPJ

— AC/DC (@acdc) December 16, 2023