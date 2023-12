¡Y la que soporte! En redes sociales se viralizó un clip que captó el vergonzoso momento que vivió una empleada tras ser cachada por su jefe haciendo Home office ni más ni menos que en ¡el cine!

La modalidad de trabajo en casa -Home office- que nos dejó la pandemia del Covid-19 ha sido para muchos empleados uno de los mejores beneficios que dejó dicha enfermedad que paralizó al mundo entero por casi dos años, y esto debido a que se ahorra en tiempo de traslados, pasajes y bien porque algunos pasan más tiempo con sus familias.

Y aunque muchos trabajadores quisieran hacer uso de esta herramienta hay empleos que no lo permiten, de tal suerte que, los que sí pueden le sacan todo el jugo posible a esta modalidad, ya que aprovechan que sus jefes no los ven para realizar diferentes acciones, aunque eso sí, cumpliendo con obligaciones.

Tal fue el caso de una mujer que asistió al cine con su laptop para seguir trabajando y a la par darse un rato de distracción.

En el clip que de tan solo 6 segundos que compartió Gaby (@moonldays) , el cual viene acompañado con el texto “ cuando haces HO y tu jefe te pide algo de urgencia”, se puede apreciar a una joven que sobre sus piernas sostiene una laptop encendida debido a que trasladó su lugar de trabajo al cine para realizar sus labores de oficina, mientras a la par disfrutaba de una ”buena peli” .

Sin embargo, pese a que todo se observa que iba “bien” y sin ningún contratiempo, la joven fue pillada por su jefe, ya que la fémina tras recibir una llamada presuntamente de él, esta se muestra nerviosa pues estaba en plena función.

Pero trato de mantener la mesura para no delatarse más sobre que estaba en el cine, por lo que se tuvo que aguantarse la risa nerviosa que la situación le provocó, por lo que se observa cómo se tapa la boca con las manos.

Ante la “chusca” y desconcertante situación su acompañante- amiga- en la descripción del video escribió:

“Que alguien me diga por qué está con su compu en el cine”.

Te podría interesar: Desmienten rumores de muerte de Rosita Pelayo

Como era de esperarse dicha situación no pasó desapercibida en redes, por lo que el video rápidamente se viralizó y hasta el momento ha alcanzado 703 mil 300 reproducciones , 80 mil 300 me gusta y diversos comentarios polarizados, pues hubo internautas que aplaudieron su astucia ,mientras que otros la reprobaron.

“No me burlo porque claramente seria esa chica ajajaja”

“De mi, no van andar hablando”

“Estuve 3 días en México sin pedir permiso”

“Como te amo HO, no te cambio por nada”

“Y por eso quitan el home office 😌 con justa razón”

“¿Por qué no se salió de la sala? Si ya es molesto la luz de un cel, no me imagino de una lap”.

CSAS