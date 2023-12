André Braugher, y su personaje de Raymond Holt, dejaron una huella increíble para el entretenimiento

Hoy estamos de luto por otra muerte repentina. Esta vez no hablamos de lo que sucedió hace unas semanas con Matthew Perry, quien interpretó a Chandler en la serie de Friends. Pero hay otro actor, cuyo rol en televisión inspiró a mucha gente, y que debería de tener un legado igual de grande.

El actor André Braugher, conocido por su papel como el capitán Raymond Holt en la serie Brooklyn Nine-Nine–comedia de 2013 a 2021 sobre un grupo de policías trabajando en Nueva York—, falleció a los 61 años por cáncer de pulmón.

Los mensajes de duelo de sus co-estrellas en aquella serie, así como de gente que lo conoció en otras producciones, como la serie de Homicide: Life on the Street o la película Men of a Certain Age, lo definen con frases como “me enseñaste tanto”, “un ser humano increíble” y como “el actor que todxs lxs demás aspiraban a ser”, demostrando la calidad de persona que era.

Sin embargo, su papel más emblemático fue sin duda el de Holt, el líder de la patrulla del distrito 99. Ese rol no sólo destacaba por su humor y la naturaleza ñoña del personaje, si no porque también mostraba un personaje abiertamente gay y de raza negra que se sentía complejo, auténtico y serio. Los motivos de su talento eran muchos, pero la construcción y evolución de él como tal es una maravilla, sobre todo por cómo su energía estoica y seria contrasta completamente no solo con la personalidad del policía estrella del precinto, el vivaz y emocional Jake Peralta (Andy Samberg), si no también con los tipos de personajes homosexuales y de la comunidad LGBT+ representados en pantalla. A pesar de que poco a poco hay más historias queer, y por lo tanto más diversidad de experiencias y perspectivas, Raymond Holt es una figura cuya orientación sexual no tiene por qué dominar su vida. Así lo expresa el sitio de entretenimiento Collider: “La serie, y la interpretación de Braugher, nunca hicieron burla a la comunidad LGBT+, pero encontraron formas de darle a este personaje de apariencia estoica más dimensión fuera de ser definido por su sexualidad”.

Este tipo de representación, así como ver a un hombre de raza negra y gay en una posición de poder y liderazgo, es sin duda algo poderoso. Y el ver a un actor tan grande como André Braugher traer a tan legendario e importante personaje a la mesa debió haber sido un honor en sí mismo.

Te extrañaremos, Capitán Holt. Ojalá tu apariencia y compleja personalidad abra las puertas para mayor diversidad en los medios.

