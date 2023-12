La abogada Bertha Alcalde Luján fue quien declinó el cargo de ministra en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que fuera Lenia Batres, pues reconoció que ésta última ganó más votos, reveló el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En su conferencia de prensa, que hoy realizó desde Campeche, donde acudió a inaugurar el primer tramo del Tren Maya, el mandatario relató que reunión a ambas colaboradoras y les pidió ayuda para decidir.

“Reuní a Bertha Alcalde y a Lenia, después de que estuve con ustedes (la prensa) y les dije, ¿Qué vamos hacer? Ayúdenme. Para que vean lo importe de la convicción, no hay que tener apego al dinero ni al poder, se lucha por principios, la felicidad no es acumulable, no es la riqueza, la felicidad es estar bien con uno mismo, con nuestra conciencia. Les dije a las dos, ayúdenme.

“Estamos hablando de 15 años asegurados de trabajo, -claro que yo espero que les vamos a ganar y que vamos a bajar los sueldos-, pero son 15 años, y están las dos, a ver, ¿quién habla primero? y Bertha, me dice, presidente yo gane la primera votación y Lenia ganó las últimas dos, yo no tengo ningún problema, yo puedo ayudar en otra tarea. No lo hice, pero tenía ganas de pararme a abrazarla”, expresó López Obrador.

Agregó que las cuatro mujeres que propuso en las dos ternas que envió al Senado, pero que fueron rechazadas, son “de primera, muy buenas, honestas, profesionales, con vocación de justicia, independientes”.

El presidente sostuvo que cualquiera de ellas sería incapaz de recibir una consigna de nadie y enfatizó que él no lo haría y ellas no la aceptarían que les ordene votar en algún sentido.

“O sea, un alto de dignidad, de principios extraordinario, porque hay quienes por un cargo menor se desgreñan, se rasguñan y por eso fue Lenia la propuesta y claro que voy a ayudar, no ayudar, nos va a seguir ayudando Bertha, y en el tiempo que nos queda, donde me ayude más, porque ya me demostró con hechos que tiene convicción, que tiene principios, que tiene ideales y así fue, ya es ministra”, dijo López Obrador.

LDAV