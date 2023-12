El 2023 ha sido un año muy movido para la comunidad del streaming hispano, series, eventos especiales y varias premiaciones nos han regalado grandes momentos no solo en Twitch, sino también en otras plataformas, es por eso que hacemos un recuento con los momentos más destacados para la comunidad hispana.

Los ESLAND aterrizan en México

Luego del anuncio de TheGrefg, el Auditorio Nacional fue testigo de los premios para lo mejor del streaming hispano durante 2022, cientos de creadores de contenido se dieron cita en la Ciudad de México para vivir una experiencia inolvidable.

Con un recinto lleno en su totalidad y con cientos de espectadores que miraban la transmisión, streamers como Ibai, Spreen, Juan Guarnizo, Carre, Zilverk, Vicky Palami y más se llevaron sus respectivos premios.

Kick aparece para robar audiencia

El ‘gigante morado’ vio como surgía una nueva competencia dentro de las plataformas de streaming, de la idea de expartners de Twitch, Kick apareció en un principio como una plataforma para llevar a cabo las transmisiones sobre temas que se había prohibido.

Semanas más tarde, cientos de creadores fueron tentados para mudarse de plataforma y explotar un nuevo mercado, algunos de ellos fueron WestCol, xQc, Amouranth, brunenger y más.

Llega la Kings y Queens League

Este año 2023 estuvo muy marcado por un solo tema y ese fue la creación de la Kings League, 12 de los streamers más famosos de la comunidad se juntaron dentro del proyecto de Gerard Piqué para formar su propia liga de futbol.

Los resultados hablan por sí solos, estadios profesionales abarrotados de aficionados, mercancía para todo el mundo, grandes shows de artistas, altos picos de audiencia y recientemente, su expansión al continente americano con la creación de la Kings League Americas.

La Velada del Año 3 se roba las miradas

Después de haber dejado el listón muy alto en su segunda edición, Ibai Llanos tenía la tarea de superar lo realizado hace un año, es por eso que para la Velada del año 3 decidió tirar la casa por la ventana con combates espectaculares y un show musical de otro mundo.

A pesar de las fallas en la plataforma que amargaron la fiesta, los combates de Coscu vs Germán, Rivers vs Riverss, Fernanfloo vs Luzu y las actuaciones de Ozuna, María Becerra, Feid, Quevedo y demás hicieron que Madrid viviera una tarde espectacular.

Rivers GG conquista al mundo

La ‘elegida’ vivió uno de los años, si no es que quizás el mejor año de su carrera dentro del mundo del streaming hispano, participación en la velada del año, nominación en los Esland, debut y campeonato dentro de la Queens League, ganadora de los Esports Awards.

La patrona de los pollitos de colores se ha robado los reflectores durante este 2023, llegando a registrar altos niveles de audiencia que la llevaron a ser en varios momentos del año la streamer mujer más vista de todo el planeta.

El QSMP rompe fronteras

Hasta hace unos años, parecía imposible unir comunidades de distintos idiomas, luego de mucho trabajo y esfuerzo, el streamer mexicano conocido como Quackity dio a conocer la creación de un servidor en Minecraft que permitiría romper las barreras entre comunidades.

Creadores de contenido del streaming hispano, inglés, portugués y francés se dieron cita en un mundo cibernético que, por medio de diferentes mods, les permite comunicarse con una traducción instantánea, rompiendo los paradigmas y creando grandes lazos de amistad.

Las mejores series y eventos del 2023

Como parte del contenido que se ofrece dentro del streaming hispano, los creadores de contenido nuevamente dejaron volar su imaginación y con la ayuda de los modos de juego, fue que los fans vivieron muchas horas de diversión a través de las series.

Los “Dedsafios”, “Squid Craft 2”, “El dios de todo”, “El hoyo”, “Pokemon Twitch Cup”, “Proyecto 176” y “Minecraft Extremo 2” fueron solo algunas de las series y eventos que se vivieron este año.

