La diputada michoacana y madre buscadora, Margarita López, agradeció la solidaridad de la sociedad, ante la privación de la libertad de uno de sus hijos -alrededor de dos horas y media en la ciudad de Lázaro Cárdenas- y pidió que la dejen seguir con su labor de rastreo de desaparecidos.

En un comunicado, la legisladora del Verde Ecologista de México señaló que “lo que hago no busca confrontar a nadie. No me interesa combatir a los criminales, erradicar enervantes ni buscar culpables, eso es una función reservada al Estado. Sólo pido que me dejen seguir buscando a los desaparecidos, porque con ello no le hago daño a nadie, mucho menos a quienes los asesinaron”.

Detalló que quizá algún día “sus madres, hijos o esposas pueden andar conmigo levantando piedras, buscándolos a ustedes, ya que todos estamos expuestos a lo mismo. Tampoco tengo interés alguno en denostar el trabajo de las autoridades, sólo les pido que me den facilidades para llevar un poco de consuelo a quienes buscan con desesperación a sus familiares”.

Incluso, dijo, nos hemos topado con los delincuentes, pero cada quien sigue su camino.

Recordó que a lo largo de más de 12 años ha recuperado miles de restos humanos y cuerpos completos y que muchos de ellos “se han entregado a sus familias, así como personas con vida y quienes me leen no me dejarán mentir”.

Este viernes sorprendió un video donde se ve a Margarita clamar por la aparición con vida de su hijo, secuestrado por más de dos horas y retornado sano y salvo a su casa.