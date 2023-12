Ustedes dirán “estamos cerca de Estados Unidos, tenemos mucho en común”. Error y es que aunque somos vecinos, la realidad es que no nos conocemos musicalmente. O eso es lo que se puede observar en sus calles.

Uno de los muchos ejemplos se pueden reflejar en los centros nocturnos de Los Ángeles, en donde hay buen ambiente pero los géneros que se bailan son el hip hop y R&B, hay muy poca música latina. Suenan algunos como Karol G, Anuel AA, Daddy Yankee y hasta Bad Bunny.

Aunque se escuchan artistas del reguetón, se siente extraño que no aprecien el pop que se hace en Latinoamérica que, me imagino, podría gustarles. Pero como mencioné, tenemos vecinos disparejos.

Algo curioso fue conocer a distintas personas y una de ellas me mostró su playlist y estaba incluído el tema Chupón, de El Gudi, Yeri Mua y compañía.

Él es de Alaska pero me dijo que está aprendiendo español y pues le dejé algunos temas que podrían ayudarlo a desarrollar una nueva lengua. Esto es reflejo de lo que mencioné en una entrega anterior, el reguetón mexicano comienza a llegar a otros puntos ¿Será que si se vuelve global?

Todo un choque cultural si me lo preguntan.

Eso sí, la oferta musical está en todos lados. Puedes ver a músicos improvisados en las calles que usan instrumentos profesionales o recursos como botes de plástico para compartir su “arte”.

En distintos murales también se honra la memoria de artistas. En Sunset Blvd en Hollywood hay uno que llama la atención pues en él se le rinde homenaje a Selena Quintanilla, Aaliyah, Whitney Houston, Amy Winehouse y Left Eye, quien formó parte de TLC.

El poder femenino sigue presente y ellas son la muestra de que se puede hacer historia en la música y trascender.

Algo distinto son las tiendas. En México ya quedan pocos sitios en los que se puede adquirir música en físico (CDs, casettes y vinilos) que en realidad ya son más para venta de bocinas, celulares y dulces.

Acá también ya hay pocos pero pues existen lugares como Amoeba Music, de gran tradición y que resiste en el que se realizaron algunas firmas de autógrafos y pequeños shows cuando se presentaban álbumes.

Música de The Knife, Everything But The Girl, FKA Twigs, Arca, Tame Impala y más me maravillaron.

Muchas ofertas para hacer tus compras navideñas o darte un gustito en físico.

Pendientes que la próxima semana se viene mi top 5 de álbumes del año ¿Quién estará en la lista? ¿Habrá latinos?

Seguimos…

