El coordinador parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, aseveró que hay conversaciones en torno a las reformas que anunció el Presidente y enviará al Congreso.

El líder priista, además, pidió al mandatario que no envíe su propuesta de reforma electoral, pues previo a un proceso electoral no puede haber modificaciones ya que las reglas deben estar establecidas con anticipación.

“Se lo digo con todo respeto al señor Presidente de la República, no es correcto que anuncie una reforma electoral cuando no puede haber reforma electoral y que genere una controversia, inquietud en las Cámaras con algo que no puede ser votado ni siquiera”, dijo Moreira.

Criticó también la ausencia de práctica del partido gobernante para hacer tareas políticas ya que él es quien tiene que generar armonía y estabilidad.

“Pero el partido en el gobierno no genera eso y sus representantes aquí en la Cámara no generan eso, pues ellos no pueden ahora venir acá que requieren votos cuando no han generado ni armonía, ni estabilidad, ni han cumplido con la Constitución. Entonces eso tampoco va a prosperar”, comentó el líder tricolor.

En relación a la reforma para la Guardia Nacional, agregó que el problema mayor que tiene el país es que no hay un proyecto de seguridad pública.

Toda la oposición, recordó Moreira, concedió lo que el gobierno federal ha solicitado, pero los resultados que dio la Secretaría de Seguridad Pública son pésimos, “por no decir que los más malos en la historia”.

Enfatizó que la Constitución mandata construir una Guardia Nacional civil y en eso debió trabajar el gobierno federal en estos años.

Morena, abundó el líder priista en San Lázaro, fue quien propuso el modelo que hoy se tiene en el país y lo cual es distinto del tema del Ejército Nacional.

“Yo espero que no dejen colgado al Ejército Mexicano, espero que actúen legalmente, constitucionalmente, que formen la Guardia Nacional civil que ellos empujaron llevar a la Constitución, tienen que cumplir su palabra”, comentó.

EAM