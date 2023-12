Luego del estreno del tráiler de la nueva entrega de la saga de Grand Theft Auto, la gigante Rockstar Game ha vuelto a estar en boca de todos. Más aún con las declaraciones de Roger Clark, actor que da vida a Arthur Morgan dentro del videojuego Red Dead Redemption 2, quien encendió a los fanáticos con sus palabras a propósito de la tercera entrega de la saga en respuesta al post de un fan:

“Estoy seguro de que algún día veremos RDR3. Cuando será eso, no tengo ni idea. Tampoco cuentes con la participación de Arthur. Su historia ya ha sido contada, creo”, sentenció a través de su cuenta X.

I’m certain we will see RDR3 one day. When that will be – I have absolutely no idea. Don’t count on Arthur’s involvement either. His story has been told, I feel.

La anterior respuesta la dio a una primera publicación donde habla sobre el nuevo lanzamiento de la saga de GTA:

“Me di cuenta de que no hay razón alguna para que GTAV en línea se ralentice. Los gráficos aún se mantienen, es una ciudad completamente diferente. GTAVI no lo reemplazará, ambos estarán disponibles para que todos los disfrutemos. Rockstar se adentrará más en la estratosfera.”

It just dawned on me that there’s no reason whatsoever for GTAV online to slow down. Graphics still hold up, it’s a completely different city. GTAVI won’t replace it, they’ll both be around for us all to enjoy. Rockstar is going to head further into the stratosphere.

— Roger Clark (@rclark98) December 5, 2023