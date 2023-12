Si hay un videojuego que ha traído demasiada expectativa para 2025, ese es Grand Theft Auto VI, luego de que el pasado 5 de diciembre Rockstar Games publicó el primer tráiler oficial de lo que será esta nueva entrega, el video ya ha roto varios récords de audiencia en YouTube.

De acuerdo con algunas fuentes, el tráiler que los fanáticos llevan esperando desde hace ya varios años logró romper tres récords mundiales en las primeras 24 horas de su publicación.

El primer avance de lo que será Grand Theft Auto VI se posicionó como el tráiler de videojuegos más visto en la historia de YouTube, así como el tráiler de videojuegos con más reacciones en la historia de YouTube, todo esto durante sus primeras 24 horas de haberse publicado.

