El exgobernador de Hidalgo, Omar Fayad Meneses, reconoció que no tiene los méritos para ser embajador de México ante Noruega, no obstante se dijo muy feliz y emocionado y agradeció al presidente, Andrés Manuel López Obrador, la “cortesía” de haberlo propuesto para el cargo.

“La verdad, la verdad, la verdad, yo no me considero que tengo algún mérito para ser embajador, gracias que me los han visto y a quien me los vea, pero en lo personal creo que tengo experiencia porque trabajado muchos años y he estado muchos años en el servicio público”, refirió el ex priista en el marco de su comparecencia ante las comisiones de Relaciones Exteriores y Relaciones Exteriores Europa.

Te podría interesar: Retroceso educativo es consecuencia de intereses políticos y clientelares del régimen: PAN

Ante los cuestionamientos de la senadora del PRI, Cecilia Sánchez -quien votó en contra de su nombramiento- sobre los méritos y las razones por las que su propuesta le quita oportunidades a miembros del servicio exterior mexicano; Omar Fayad, reconoció que los diplomáticos de carrera que son técnicos son fundamentales para la Secretaría de Relaciones Exteriores, “pero una de las partes más importante de la representación es la política y por eso se ha elegido a personajes que tengan experiencia política en el país”.

Omar Fayad dijo que él demostrará si tenía o no los méritos necesarios, “hasta que regrese, no ahorita”. Y recordó que, los presidentes priistas o panistas “y López Obrador han tenido la cortesía política de aprovechar la experiencia de personas que, aunque no piensen igual y no sean de su mismo partido, sean dignos representantes de un país”.

Te podría interesar: Pide SICT reformas para quitar obstáculos a obras

En entrevista al término de su comparecencia, el exmandatario estatal negó que su nombramiento sea un pago de favores y reconoció que coincide con algunos de los valores de la Cuarta Transformación como “no traicionar” y expresó que con el presidente, López Obrador tiene una muy buena relación.