Tras varios días de espera, por fin se reveló el tráiler y la fecha de lanzamiento de Grand Theft Auto (GTA IV).

Cabe recordar que Rockstar Games informó en semanas anteriores que revelaría el tráiler del videojuego este 5 de diciembre, sin embargo algo ocurrió.

En internet alguien reveló el tráiler antes de tiempo madrugando a la desarrolladora por lo que Rockstar no tuvo más remedio que también revelarlo antes de la fecha anunciada.

En lo que concierne al video, se confirman varios rumores que salieron a lo largo de los años, tales como que esta vez el juego se desarrollará en la ciudad de Vice City.

Para esta entrega de GTA VI tendrá un par de protagonistas quienes son Jason y Lucia -personajes de los cuales se revelaron detalles hace tiempo-.

Además es posible ver el nuevo motor del juego el cual de momento promete mucho en la parte visual, sin embargo, en ninguna parte del clip se aprecia un gameplay.

La trama de esta nueva entrega de la franquicia mantiene parte de la esencia del primer juego de GTA Vice City, pero esta vez agrega la tecnología que tenemos actualmente por lo que queda plasmada en el juego.

El tráiler está acompañado por la canción de Love Is A Long Road de Tom Petty y en una parte del video se puede observar al letrero gigante de ‘Vice City’ además del hashtag ‘#have.a.vice.day’.

En el tráiler se nos deja ver que el videojuego saldrá a la venta para el año 2025, pero no se especifica el día y mes exactos por lo que deberemos estar pendientes a los avances de Rockstar.

De igual manera se desconoce en qué consolas podrá estar disponible, si bien será un juego exclusivo de las nuevas generaciones o estará disponible para las anteriores como Xbox One y PS4.

Our trailer has leaked so please watch the real thing on YouTube: https://t.co/T0QOBDHwBe

— Rockstar Games (@RockstarGames) December 4, 2023