La reconocida actriz Esmeralda Pimentel confesó que sufrió abuso por parte de uno de sus familiares cuando era una niña.

Las nuevas declaraciones que lanzó la actriz Esmeralda Pimentel hicieron que el mundo del entretenimiento se paralizara después de que confesara que fue víctima de abuso sexual por parte de uno de sus familiares cuando era una niña.

Lo anterior fue revelado en por la misma artista mediante un capítulo de podcast llamado “Una mujer fuera del orden establecido”.

Durante esa emisión, Pimentel explicó los tocamientos que recibió por parte de uno de sus primos:

Reconozco que tengo un asunto con la autoridad en el sentido de la imposición o de todo aquello que coarta la libertad, si me lastima mucho y me duele y a veces ni siquiera es conmigo, es con los demás. Me he llegado a meter en muchos problemas o hay producciones que probablemente ya no me contraten porque fui la que defendía los horarios justos, cuando me quieren callar no me dejo”, aseguró.

Ella comentó que decidió levantar ahora la voz por la falta de libertad que vivió durante muchos años:

“Por muchos abusos que sufrí cuando era chica y de los que fui testigo en mi familia, en mi contexto, y que estaba muy normalizado el quedarme callada”, agregó.

La artista que apareció en telenovelas como “El color de la pasión” y “La vecina” relató el momento en el que sufrió el abuso:

“Yo me acuerdo, por ejemplo, de una ocasión en la que yo estaba tomando la siesta. Yo era una niña y un familiar, o sea, de pronto empecé a sentir que me estaban tocando, seguía con los ojos cerrados, pero estaba consciente de que me estaban tocando, entonces como este miedo de ¿quién va a ser cuando abra los ojos?, abrí los ojos, era un primo”, añadió.

Asimismo subrayó que le dijo a su abuelita lo que había sucedido y que ella respondió:

“Cállate, no lo vuelvas a decir, eso no pasó”.

Esmeralda expresó que pudo darle un giro a su vida después de pasar por esa situación:

“Así viví muchas cosas de niña, donde el decir lo que estaba pasando, lo que estaba atestiguando generaba mucho problema, y había una necesidad de callarme. Entonces cuando me independicé, y sobre todo creo que eso se exacerbó cuando empecé a ser tía, no soy mamá, pero soy tía, y el decir hablen”, concluyó.

