La precandidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, nombró a la senadora, Kenia López Rabadán como su nueva Jefa de Oficina, por lo que este miércoles la vicecoordinadora de la bancada panista pedirá licencia al cargo.

“Estoy muy contenta, vengo de estar con nuestra precandidata, con Xóchitl Gálvez. Me ha invitado a formar parte de esta precampaña y por supuesto yo le agradezco muchísimo, llevamos aquí más de cinco años debatiendo del mismo lado, siempre juntas, defendiendo a los mexicanos … por supuesto le he dicho que sí, le agradezco la invitación, será un trabajo de tiempo completo, requiere muchísimo corazón, muchísima tenacidad”, declaró la senadora López Rabadán.

Recientemente, Gálvez también sumó a Max Cortazar a su equipo de precampaña, como nuevo coordinador General de Comunicación quien es considerado un especialista en comunicación política.

Por otra parte, la precandidata Xóchitl Gálvez, dijo que la visita de Claudia Sheinbaum a Palacio Nacional, fue para “recibir instrucciones, no la disimulan, ella es incapaz de tomar una decisión por sí misma, le tienen que dar línea como le dieron línea de que no fuera a la FIL”.

Entrevistada previo al encuentro con la comunidad de la Universidad Anáhuac México Campus Norte, en Huixquilucan, Estado de México, Gálvez Ruiz negó que las declaraciones del expresidente Vicente Fox en contra de Mariana Rodríguez, esposa del precandidato, Samuel García, le afecten, incluso dijo que por ella, que lo sancionen.

“A mí no me afectan, yo no soy Fox, a mí que, que lo sancionen pase lo que pase. Yo he dicho: si tocan a una tocan a todas, soy clara en ese sentido y no tengo vuelta de hoja”, declaró en entrevista.

Además consideró que no existe una guerra sucia de su parte hacia el gobernador con licencia Samuel García, “que no se vistimice (sic) el Samuel”, agregó la precandidata.