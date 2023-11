Elon Musk recientemente se disculpó por haber hecho supuestos comentarios antisemitas por lo que algunos anunciantes dejaron de anunciarte en X; así respondió el empresario.

Este 29 de noviembre, el también dueño de Tesla, acudió a un foro del The New York Times en donde arremetió contra los anunciantes que dejaron de promocionarse en X -antes Twitter-.

Elon Musk no tuvo empacho en meterse con ellos luego de que presuntamente se fueron al ser señalado por ser antisemita.

“Que se jodan. ¿Si alguien va a intentar chantajearme con publicidad? ¿Chantajearme con dinero? Vete a la mierda. Vete. Vete a la mierda. Tú mismo. ¿Está claro?”, dijo Musk al columnista Andrew Ross Sorkin, para dicho foro.

Los dichos de Elon se debieron a que en semanas pasadas presuntamente hizo comentarios antisemitas y por lo que fue señalado de incitar el odio al responder a una publicación con “hordas de minorías” refiriéndose a los judíos.

Por ello el pasado 19 de noviembre, el dueño de X realizó un comentario en cual indicó que no es un antisemita:

“La semana pasada, hubo cientos de historias falsas en los medios de comunicación que afirmaban que soy antisemita. Nada más lejos de la verdad. Sólo deseo lo mejor para la humanidad y un futuro próspero y apasionante para todos”.

This past week, there were hundreds of bogus media stories claiming that I am antisemitic.

Nothing could be further from the truth.

I wish only the best for humanity and a prosperous and exciting future for all.

