-Santiago Taboada, hasta hace un mes alcalde de Benito Juárez, hoy precandidato del Frente Amplio para gobernar la Ciudad de México, ¿está vinculado a un proceso?

-Hay investigaciones. Yo no aviso, yo no notifico de investigaciones, sino significa un acto de molestia. Porque yo puedo investigar, pero esa investigación me puede llevar a una imputación o no. Entonces si no hay un acto de molestia…

-Entonces, ¿no está probado nada?

-Están abiertas las investigaciones…

-¿No es muy mal tino nombrar a un candidato a conducir una ciudad a alguien que lleva, por los menos tres años, señalado en la prensa como posible culpable de un fraude inmobiliario?

-Pues son decisiones que toman los partidos.

Es parte de la conversación de la gran Sabina Berman Goldberg y Ernestina Godoy Ramos, Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México.

La entrevista en Largo Aliento se difundió completa en Canal Catorce y Canal Once. También algunos fragmentos en la cuenta X de la escritora, dramaturga, novelista y guionista de cine.

Queda en el terreno de la procuración de justicia y de la administración de ésta el asunto del cártel inmobiliario. Sabemos que presuntamente algunos cercanos a Acción Nacional entregaron de manera ilícita permisos y facilidades para la construcción de viviendas y oficinas, principalmente en la Benito Juárez.

Jorge Romero y Christian Von Roehrich (al igual que sus familias) están abiertamente investigados, ¿pero qué hay de quien desea arrebatarle el control de la ciudad capital a Martí Batres?

Insistimos, está en manos de la Fiscalía y del Tribunal Superior de Justicia de la CDMX el futuro de Taboada y amigos.

Pero cabe un apunte político: así como millones de mexicanos reprobamos el desafuero de Andrés Manuel López Obrador entre 2004 y 2005, para evitar que contendiera a la presidencia de la República en 2006, hoy debemos reprobar que saquen de la contienda a Taboada.

Si hay culpabilidad, que se nos demuestre y que Taboada reciba todo el peso de la ley; pero si es una sucia y vulgar jugada para inhabilitarlo para competir, perdemos todos, más allá de nuestras preferencias políticas.

Perdería la democracia, la ciudad y México. Y llegaría debilitada Clara Brugada al Antiguo Palacio del Ayuntamiento, en el Zócalo.

Con Valor y Con Verdad.- Higinio Martínez dejó la jefatura de gabinete del Estado de México. Regresará a ocupar su escaño en el Senado de la República. Con esta primera renuncia en el gabinete de la maestra Delfina se fortalece Horacio Duarte… Ricardo Villarreal, ex diputado federal y ex presidente municipal de San Miguel de Allende, Guanajuato analizó 86 contratos de obras públicas de la actual administración. “Del poco dinero que se le da a empresas sanmiguelenses, la mitad se la da a una sola empresa. Empresa que se creó dos días antes de que Mauricio Trejo entrara en funciones.” Ya son 31 millones de pesos destinados a esa sociedad anónima, Proyectos y Construcciones Palmesa… La Fiscalía mexiquense solicitó la emisión de una “ficha roja” para localizar al alcalde de Toluca, el priista Raymundo Martínez Carbajal, acusado del delito de secuestro exprés en la modalidad de extorsión contra su exsuegro. Hoy está prófugo de la justicia. El fugado fue subsecretario de Gobierno y director del Conalep con Arturo Montiel; secretario de Educación con Eruviel Ávila y secretario de Movilidad con Alfredo del Mazo.

*Periodista, editor y radiodifusor

X @GustavoRenteria

www.GustavoRenteria.mx