Seleccionado como uno de los dos pilotos que tuvieron actividad en Yas Marina, para cumplir con las evaluaciones extra de los neumáticos que se usarán en 2024, el piloto mexicano Patricio O’Ward tuvo una sobresaliente participación en las más de 100 vueltas que dio en Abu Dhabi, al finalizar en la segunda posición general y como el mejor novato de la parrilla.



Satisfecho con lo realizado, tras registrar un tiempo de 01:24.662, el regiomontano afirmó haber disfrutado de esta sesión mucho más que la oficial del pasado viernes, en la que tuvo que cuidar el auto de Lando Norris, previo a la carrera del domingo pasado.



“Cada vez que me subo al coche siempre aprendo más y siempre extraigo más del tiempo de vuelta. Pero hoy llegué a estar en una posición muy cómoda donde me sentí como si estuviera en la parte superior del coche haciendo lo que quería y que no estaba jugando a adivinar lo que el coche quería que hiciera”, señaló.



Seleccionado como piloto de reserva de Fórmula 1 para 2024 con el equipo británico, Patricio no pierde el piso sobre sus obligaciones directas y se fijó una meta importante para la próxima temporada en la IndyCar Series, en busca de darle al Arrow McLaren la primera victoria en las 500 millas de Indianápolis.



“Quiero ser yo quien se la dé porque llevo cuatro años con ellos y sería toda una historia de Cenicienta, pasará afrontar el desafío de Fórmula 1 posteriormente y ser un contendiente. No solo venir aquí y divertirse”, agregó.



Prevé Checo un 2024 con auto competitivo



Finalista en las sesiones de evaluación en la cuarta posición general, Sergio Pérez concluyó su actividad con Red Bull, tras realizar una actividad que consideró como positiva por la retroalimentación que tuvo con sus ingenieros, sin conocer mucho lo que tendrá a disposición para el RB20.



“Siempre es útil llegar al invierno con mando información y eso fue productivo para nosotros. Creo que pudimos recopilar algunos buenos datos y llevarlos a casa. En definitiva es una buena forma de terminar el año”, destacó.



Aunque el tricolor recalcó que su año personal no fue el mejor, pese al dominio que estableció el equipo austriaco, admitió que espera que dicha sinergia continúe para la siguiente campaña. “Espero que el equilibrio esté de mi lado y que podamos mantener este dominio también”./24Horas

Related